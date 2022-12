Neuburg

06:30 Uhr

Schlossweihnacht mit besonderen Krippen aus Heinrichsheim

Plus Die aus Oberösterreich stammende Christine Rigler lebt seit vielen Jahren in Heinrichsheim. Dort setzt sie die Tradition ihrer Mutter fort.

Von Volker Möller

Sie kosten Zeit, eignen sich zum Entschleunigen, zur Besinnung. Und das ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Die Rede ist von den Ennstaler Kastenkrippen. Seltene weihnachtliche Kostbarkeiten in unserer Gegend. Am kommenden Wochenende stehen sie in der Großen Dürnitz im Neuburger Schloss in verschiedenen Größen und Gestaltungen zum Verkauf.

