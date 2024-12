Glühwein im Nieselregen: Christkindlmarkt und Schlossweihnacht trotzen dem Wetter

Kalt darf es auf dem Christkindlmarkt natürlich gerne sein, schließlich schmeckt der Glühwein umso besser, wenn er von außen die Hände und von innen die Seele wärmt. Stürmisches und nasses Wetter wie am vergangenen Wochenende kommt in den weihnachtlichen Hüttendörfern dagegen in der Regel überhaupt nicht gut an, doch beeindrucken ließen sich die zahlreichen Besucher der Weihnachtsmärkte in der Oberen Altstadt davon offenbar nicht. Der Verkehrsverein meldet für die Schlossweihnacht gar den erfolgreichsten Eröffnungstag aller Zeiten.

Weihnachtsmärkte in der Neuburger Altstadt trotz Regenwetter gut besucht

„Trotz des Wetters war der Christkindlmarkt sehr gut besucht, das gilt auch für die Weihnachtswerkstatt im Rathausfletz“, sagt Stadtsprecher Bernhard Mahler. Auch in diesem Jahr habe man die Erfahrung gemacht, dass insbesondere die Tage, an denen das gesamte Weihnachtsangebot der Stadt verfügbar ist, am besten besucht sind. „Das zeigt sich auch an den vielen fremden Nummernschilder, die wir an diesen Tagen sehen. Das Angebot lockt auch überregional viele Menschen an“, so Mahler. Blicke man auf die umliegenden Städte, könne man in Neuburg sehr stolz darauf sein. „Wir als Stadt sind sehr zufrieden und freuen uns natürlich auch, dass alle Angebote diesen Zuspruch erfahren, also auch der BRK-Wichtelhof und die Schlossweihnacht beispielsweise.“

Die Schlossweihnacht verzeichnete am Freitag gar den besten Eröffnungstag ihres Bestehens. „Eigentlich ist dieser Freitag traditionell der schwächste Tag der Schlossweihnacht, deswegen bin ich schon sehr überrascht, dass wir bei diesem Wetter so viele Leute da hatten“, sagt Organisator und Verkehrsverein-Chef Friedhelm Lahn. Vermutlich habe man ein wenig vom kalten Wind profitiert, der zwar über den Karlsplatz pfiff, aber den Schlossinnenhof weitestgehend verschonte. „Wir und auch die Fieranten sind in jedem Fall bisher vollends zufrieden, auch die Ausstellung in der Großen Dürnitz war am Samstag und vor allem am Sonntag proppevoll. Hoffentlich geht es so weiter“, so Lahn.

Veranstalter hoffen dennoch auf besseres Wetter am kommenden Wochenende

Dennoch hoffe er für das kommende Wochenende auf Besserung. „Trocken und kalt soll es sein, denn richtig angenehm ist es im Regen natürlich trotzdem nicht.“ Ob dieser Wunsch auch in Erfüllung geht, bleibt abzuwarten. Derzeit rechnet der Deutsche Wetterdienst in Bayern mit einem recht trockenen Freitag und Samstag, erwartet jedoch Schnee oder Schneeregen für den Sonntag. Nach den Erfahrungen des Wochenendes dürfte das die Neuburgerinnen und Neuburger allerdings ohnehin nicht groß kümmern.