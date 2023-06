Neuburg

vor 16 Min.

Schluss mit dem Schatten-Dasein: Neuburger Markthalle wird zum Ausstellungsraum

Plus Vier Monate lang möchte das Neuburger Brückenkollektiv die Schrannenhalle für Ausstellungen und andere kulturellen Veranstaltungen nutzen. Der Finanzausschuss gibt grünes Licht.

Von Anna Hecker

In Neuburg soll einem schlafenden Riesen neues Leben eingehaucht werden. Das zumindest wünscht sich das Brückenkollektiv rund um Gründer Tobias Albrecht. Vier Monate lang wollen die Mitglieder des Vereins die Markthalle am Schrannenplatz nutzen, um im Obergeschoss Ausstellungen, Theater, Workshops und andere kulturelle sowie künstlerische Events zu veranstalten. Damit das möglich ist, stellte das Brückenkollektiv nun einen Antrag, der im Finanzausschuss behandelt wurde.

Eigentlich ging es dem Brückenkollektiv um neue Räume, in denen sie Ausstellungen und Veranstaltungen anbieten können. Denn der kleine Raum am Schlagbrückchen platzt aus allen Nähten. Für den Wintermarkt oder eine Ausstellung zu den schönsten Buchdesigns musste man bereits an andere Standorte ausweichen. Bei der Suche jonglierte man mit verschiedenen Konzepten, die zeitlich begrenzt umsetzbar wären, und blickte auch immer wieder auf die Leerstände in der Innenstadt - und plötzlich war einer der größten Leerstände, die Neuburg zu bieten hat, im Gespräch.

