15:00 Uhr

Schnapszahl-Hochzeiten in Neuburg: Am 22.2.22 in die Ehe

Kleine Gesellschaft, großes Glück: Ramona und Herbert Haim werden von ihren Begleitern beglückwünscht. Sie haben sich gestern, am 22. 2. 22, in Neuburg vor das Standesamt getraut.

Sieben Paare traten am Dienstag vor das Neuburger Standesamt, um eine Schnapszahl-Hochzeit am 22.2.22 zu feiern. Die Zahl der Trauungen steigt wieder deutlich an.

Von Winfried Rein