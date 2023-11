Schnee und Regen: Hochwasser in Neuburg und Ingolstadt erwartet

Wegen der anhaltenden Niederschläge in den Alpen könnten auch Neuburg und Ingolstadt von Hochwasser betroffen sein. Noch sind die Vorhersagen unsicher.

Infolge der gefallenen Niederschläge in ganz Bayern sind die Pegel insbesondere entlang der Donau angestiegen. Auch in Neuburg und in Ingolstadt wird daher in den kommenden Tagen Hochwasser erwartet. Konkret bezieht sich die Hochwasserwarnung auf den Zeitraum von 14. November um 14 Uhr bis 17. November um 11 Uhr. An dem Pegel in Neuburg wird voraussichtlich in der Nacht zum Mittwoch die Meldestufe eins erreicht. Im Laufe des Mittwochvormittags ist ein weiterer Anstieg in die Meldestufe zwei nicht auszuschließen.

Der Pegel in Ingolstadt an der Luitpoldstraße könnte die Meldestufe eins in der Nacht zum Donnerstag erreichen. Die Vorhersagen sind wegen der Kombination aus Niederschlag und Schneeschmelze im Alpenraum nach wie vor unsicher und werden aktualisiert, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Hochwasserwarnung für Neuburg und Ingolstadt

"Wir sind noch guter Dinge", schätzt Martin Mayer, Behördenleiter des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt die Lage ein, "gestern hat es nicht ernster ausgesehen." Die Lage könne sich sehr schnell ändern, je nachdem, wie sich die Niederschläge im Allgäu entwickeln. "Wenn die Iller überläuft, wirkt sich das bei uns mit Hochwasser aus." Noch seien keine Vorkehrungen in der Region, wie beispielsweise Sperrungen von Wegen, nötig. "Aber wir behalten das genau im Blick." (annh)

Lesen Sie dazu auch