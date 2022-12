Neuburg

06:19 Uhr

Schneetraum am Schlittenberg: Neuburg verwandelt sich in ein Wintermärchen

Plus Am Wochenende war Hochbetrieb auf den Neuburger Schlittenbergen und Loipen. Bald soll Tauwetter einsetzen.

Von Winfried Rein

Am Wochenende ist der Wintersport in Neuburg richtig aufgeblüht. In Gietlhausen und Joshofen zogen Dutzende Langläufer auf Skiern ihre Spuren, und die Schlittenhügel auf der Schanz und in Laisacker verzeichneten Hochkonjunktur. Das "Wintermärchen" hält allerdings nicht lange an, ab Mittwoch soll der Schnee wieder wegschmelzen.

