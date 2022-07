Schnelles Internet für Neuburg: Die Innenstadt bekommt Glasfaser

Plus Die Telekom baut die Neuburger Innenstadt mit Glasfaser aus. Viele Haushalte sollen noch heuer eine schnelle Anbindung erhalten, der Rest bis Ende 2023.

Wer jetzt mitmacht, bekommt den Glasfaser-Hausanschluss kostenlos geliefert. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat sich extra Zeit genommen für einen Pressetermin mit Vertretern der Telekom, die den Innenstadtbereich gerade mit Glasfaser ausrüstet. Und die bieten dieses Schnäppchen an.