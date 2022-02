Neuburg

vor 38 Min.

Schnelltests: Deutliche Kritik aus Neuburg an der Qualität

Lange Schlangen bilden sich dieser Tage vor dem Testzentrum an der Monheimer Straße in Neuburg.

Plus Dr. Uli Kurutz und Gesundheitsamtsleiter Dr. Johannes Donhauser aus Neuburg würden sich von der Politik wünschen, dass schlechte Anbieter ausgesondert werden. Hausarzt Kurutz hat aber auch noch eine Bitte an seine Patienten.

Von Manfred Rinke

Dr. Uli Kurutz geht es um den Schutz von Patientinnen und Patienten mit einem Immunproblem, also zum Beispiel um Frauen oder Männer mit einem Krebs- oder Herzleiden, oder derjenigen, die eine Transplantation hinter sich haben und in die Praxis kommen. Und es geht ihm um seine Mitarbeiterinnen und die von Kolleginnen und Kollegen im Landkreis. Seine Kritik richtet sich gegen die Aussagekraft der allermeisten Corona-Antigen-Schnelltests. Seinen Appell, und damit hat er auch Gesundheitsamtsleiter Dr. Johannes Donhauser an seiner Seite, richtet er deshalb an die gesundheitspolitischen Protagonisten auf Bundes- und Landesebene. Sie sollen endlich die Qualität der Antigen-Schnelltests anheben und schlechte Anbieter nicht mehr zulassen. Aber auch an die Patientinnen und Patienten hat er eine Bitte.

