Schnitzerfamilie aus Südtirol in Neuburg: Ein Wiedersehen nach der Pandemie

Plus Familie Plancker aus dem Grödnertal in Südtirol kommt seit 20 Jahren zum Neuburger Weihnachtsmarkt. Nadia und Nicol sind Weltklasse-Skifahrerinnen.

Der Pinguin ist fast fertig: Christian Plancker setzt noch die feinen Stemmeisen an, dann steht die Holzfigur bald im Blickpunkt der Neuburger Wasserwacht und ihrem 75-jährigen Bestehen.