Schnitzkunst und schnelle Skifahrer: Eine Familie aus Südtirol bereichert Neuburg

Christian Plancker schnitzt am Nikolaus für die Stadt Neuburg, Anselmo hält unterdessen die Stellung in der Verkaufshütte mit Krippenfiguren.

Plus Familie Plancker ist vom Neuburger Weihnachtsmarkt „nicht wegzudenken“, sagt OB Bernhard Gmehling. Die Enkelinnen Nadia und Nicole starten für die italienische Ski-Nationalmannschaft.

Von Winfried Rein

Papst Franziskus haben sie dabei und neuerdings auch Josemaria, den heiliggesprochenen Opus-Dei-Gründer. Die Schnitzerfamilie Plancker aus Südtirol beliefert aber auch Modeboutiquen in Mailand, Verona und Bologna. Noch bis einschließlich Samstag, 23. Dezember, gastieren sie am Neuburger Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz.

Für Oberbürgermeister Bernhard Gmehling „ist die Neuburger Weihnacht ohne die Familie Plancker eigentlich nicht mehr vorstellbar". Seit ihrem Einstieg im Jahr 2000 bewundere er die Kunst der Holzbildhauer und ihre bescheidene, bodenständige Art. Freundschaften seien im Laufe der Jahre entstanden und viele Anhänger der Handwerkskunst aus dem Grödner Tal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

