Schock bei Neuburger Nahwärme: Preise steigen gewaltig

Plus Die Neuburger Stadtwerke müssen die Preise für die Nahwärme 2022 deutlich erhöhen. Woran die Erhöhung liegt und welche Lösungen es gibt, erklärt Werkleiter Richard Kuttenreich.

Es war ein regelrechter Schock für rund 300 Kundinnen und Kunden der Neuburger Stadtwerke, als sie die Anpassung der Nahwärmepreise 2022 erfahren haben, zahlreiche Leser beschwerten sich über die Nachricht von den Stadtwerken: Eine Preissteigerung von bis zu 170 Prozent bei der Nahwärme. Seitdem laufen die Telefone bei den Stadtwerken heiß. Werkleiter Richard Kuttenreich erklärte nun, warum es zu der spürbaren Steigerung kam – und wie die Stadtwerke darauf reagieren werden.