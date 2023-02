Schockanruf: 79-Jähriger übergibt in Neuburg eine hohe Summe

Schockanrufer haben in Neuburg eine hohe Summe erbeutet. Ein an beginnender Demenz erkrankter Mann hat das Geld zuvor von seiner Bank abgehoben.

Ein 79-Jähriger aus Neuburg ist am vergangenen Donnerstag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann, der an beginnender Demenz erkrankt ist, offenbar eine Geldsumme im oberen fünfstelligen Bereich an die Unbekannten übergeben. Ein besorgter Nachbar, der den Betrugsfall aus den Erzählungen des Rentners mitbekommen hat, meldete dies der Polizei.

Der Mann hat das Geld nahe der Ostendapotheke in Neuburg übergeben

Wie sich bei den Ermittlungen später herausstellte, haben die Betrüger den Mann angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Der Rentner fühlte sich offenbar unter Druck gesetzt und hob deshalb bei seiner Hausbank am 23. Februar eine hohe Summe ab. Am Nachmittag hat er sie an der Sudetenlandstraße in Neuburg in der Nähe der Ostendapotheke an eine unbekannte Person übergeben.

Tipps bei Schockanrufen 1 / 6 Zurück Vorwärts Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

Die echte Polizei oder Staatsanwaltschaft fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch und kontaktieren Sie diese!

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte!

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder Ihnen nahe stehenden Personen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zum Betrugsfall übernommen und bittet darum, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. Der Geldabholer konnte vom Opfer nicht näher beschrieben werden. Weitere Informationen gibt es beim Polizeipräsidium Oberbayern Nord.