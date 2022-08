Ein Besuch: Bei der Sommerakademie entstehen nicht nur riesige Bilder

Plus Bei der Sommerakademie ist die gute Stimmung zurückgekehrt. Die Dozenten vermitteln Techniken und beflügeln die Fantasie. Zum Abschluss gibt es ein Open Air am Karlsplatz und Atelierbesuche.

„Deutschlands schönster Kreativurlaub“, die Neuburger Sommerakademie, ist zurück. Die 44. Auflage mit über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern läuft weitgehend ohne Einschränkungen. „Die gute Stimmung und Leichtigkeit ist zu spüren“, versichert Kulturreferentin Gabriele Kaps zum Endspurt.