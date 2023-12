Schönstes Hochzeitsbild im Raum Neuburg: Das sind die Gewinner

Die Neuburger Rundschau hat das schönste Hochzeitsbild in der Region gesucht. Die Gewinner sind Vanessa und Peter Kramer aus Klingsmoos. Warum sie ihr Foto so lieben.

Die Neuburger Rundschau hat das schönste Hochzeitsbild in der Region gesucht - nun stehen die Gewinner fest. Mehr als 1800 Nutzerinnen und Nutzer haben in den vergangenen Tagen ihre Stimme abgegeben und hatten dabei einen klaren Favoriten. Mit insgesamt 721 Stimmen hat die Aufnahme von Vanessa und Peter Kramer aus Klingsmoos mit deutlichem Abstand gewonnen. Die beiden haben sich am 9. September in der Basilika in Scheyern das Ja-Wort gegeben.

Das schönste Hochzeitsbild im Raum Neuburg steht fest

Die Hochzeit sei ein wunderschöner, unvergesslicher Tag gewesen, der leider viel zu schnell vorbei war, sagt Vanessa Kramer. Als Erinnerung bleiben dem Paar viele Bilder von Nicole Orth - unter anderem die nun erfolgreiche Aufnahme. "Liebe ist, wenn ein Lächeln unter die Haut geht." So betiteln die beiden ihr Gewinner-Foto, auf dem sie kurz vor dem Sonnenuntergang eng zusammenstehen und sich glücklich anstrahlen. Das Bild gefalle ihnen so sehr, weil es widerspiegele, wie gerne sie miteinander lachen, sagt Vanessa Kramer. Mit all den Stimmen in der NR-Abstimmung habe sie nicht gerechnet, betont die 31-Jährige. Das Ergebnis sei natürlich "super schön". (AZ)

13 Bilder Jetzt abstimmen: Welches Hochzeitsbild aus dem Raum Neuburg ist das schönste? Foto: Bitterwolf, Schwark, Jockuschies, Dörfel, Minucci

