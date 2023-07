Neuburg

vor 16 Min.

Schon wieder: Neuburger Trinkwasser muss wohl monatelang gechlort werden

Bürgerinnen und Bürger in Neuburg und Oberhausen müssen sich wieder auf Chlorgeruch unter der Dusche einstellen.

Plus Erneut ist das Neuburger Leitungsnetz verunreinigt, erneut muss das Wasser gechlort werden. Bürger müssen sich wohl wieder längere Zeit auf Chlorgeruch einstellen.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Nicht schon wieder - dieser Gedanke dürfte vielen Bürgerinnen und Bürgern am Freitag gekommen sein. Erneut ist eine Verunreinigung im Leitungsnetz der Stadtwerke gefunden worden, erneut muss das Trinkwasser in Neuburg und Oberhausen gechlort werden. Die Maßnahme ist zum wiederholten Male innerhalb der vergangenen zwei Jahre notwendig. Erst vor zwei Monaten lief die letzte Chlorung nach einem dreiviertel Jahr aus. Nun geht das Prozedere von vorne los. Bürgerinnen und Bürger müssen sich wohl wieder einmal längere Zeit auf Chlorgeruch aus dem Wasserhahn einstellen.

Genaue Prognosen, wie lange die Maßnahme dauert, seien aktuell schwierig, sagt Werkleiter Florian Frank im Gespräch mit unserer Redaktion. Anhand der Erfahrungen der vergangenen Störfälle sei davon auszugehen, dass man "eine ganze Zeit" gegen den hartnäckigen und in Neuburg längst bekannten Keim „Pseudomonas aeruginosa“ vorgehen müsse. Man spreche wohl nicht von Wochen, sondern von Monaten. Dass viele Bürgerinnen und Bürger mittlerweile genervt von der Chlorung sind, könne Frank vollkommen nachvollziehen. "Uns als Versorger nervt das auch." Am Freitag, als die Meldung zur erneuten Verunreinigung an zwei von 14 Entnahmestellen kam, seien die Gesichter bei den Verantwortlichen lang gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen