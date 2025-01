Schreckmoment: Fahranfängerin überrollt Longboard in Neuburg

Am Donnerstagabend erlebte eine 18-jährige Fahranfängerin aus Neuburg im Längenmühlweg einen kleinen Schreckmoment. Während sie gegen 18.50 Uhr mit ihrem Auto in Richtung des Kreisverkehrs fuhr, rollte plötzlich ein Longboard vom Gehweg direkt vor ihr Fahrzeug. Ein Ausweichen oder rechtzeitiges Bremsen war nicht mehr möglich, und so fuhr sie über das Brett, das dabei in Stücke ging.

Fahranfängerin in Neuburg erleidet Schreck durch Longboard-Unfall

Der Unterboden ihres Autos wurde leicht beschädigt, die Reparatur wird etwa 100 Euro kosten. Der Besitzer des Longboards, ein 24-jähriger Neuburger, war kurz zuvor gestürzt, als er auf dem Gehweg unterwegs war. Glücklicherweise blieb er unverletzt, doch sein Sportgerät machte sich selbstständig und landete genau vor den Rädern der jungen Fahrerin. (AZ)