"Schritt zurück": Kritik an neuer Rad-Regel in der Neuburger Innenstadt

Radfahrer dürfen in der Neuburger Innenstadt nicht mehr entgegen den Einbahnstraßen fahren - in der Färberstraße gilt dies bereits seit 2015.

Von Andreas Zidar

Die Schilder sind bereits abmontiert. Die neue Regel ist also in Kraft. Radlerinnen und Radler dürfen in der Neuburger Innenstadt ab sofort nicht mehr entgegen den Einbahnstraßen fahren. Dieser Beschluss des Verkehrsausschusses stößt, wenig überraschend, auf Kritik der Betroffenen. Vertreter der Neuburger Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) äußern Unverständnis, und auch der Fahrradbeauftragte sieht "einen Schritt zurück".

Wie berichtet, dürfen Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer in den Bereichen Wein-, Rosen-, Schmid- und Mazillisstraße nur noch in die gleiche Richtung wie der motorisierte Verkehr unterwegs sein - in der Färberstraße gilt diese Regel bereits seit 2015. Anlass für den neuerlichen Beschluss war ein Antrag des dritten Bürgermeisters Peter Segeth ( CSU). Er kritisierte, dass viele Radler in der Innenstadt zu schnell unterwegs seien und sprach in diesem Zusammenhang von einem "grundsätzlichen Missachten" der Verkehrsregeln. Das möchte der ADFC so nicht stehen lassen. Ortssprecherin Regina Kneißl bezeichnet den Beschluss auf Nachfrage unserer Redaktion als "sehr schade" und hat laut eigener Aussage kein Verständnis dafür.

