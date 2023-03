Polizei melden Sturmschäden, Unfälle und eine illegale Müllentsorgung

Polizei und Feuerwehr mussten am Wochenende in Ingolstadt und im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Während viele Menschen am Wochenende ihre Freizeit genossen haben, waren Polizistinnen und Polizisten sowie Feuerwehrleute wieder fleißig im Einsatz. Kümmern mussten sie sich wie so oft um Unfälle und andere Verkehrsdelikte, diesmal aber auch um Sturmschäden und eine unerlaubte Müllentsorgung.

Das Sturmtief in der Nacht zum Samstag hat den Raum Neuburg weitgehend verschont. Im Wald des nördlichen Landkreises sind allerdings vereinzelte Bruchschäden registriert worden. In Neuburg-Ried entwurzelte eine starke Windböe eine 15 Meter hohe Tonne in einem Garten. Der Baum stürzte auf die Straße, richtete aber glücklicherweise kaum Schaden an. Die Feuerwehr Ried-Hessellohe sicherte die Fahrbahn und beseitigte das Hindernis.

Polizei: Wer kann Hinweise zur Müllentsorgung bei Neuburg geben?

Am Samstagmorgen war ein 51-jähriger Neuburger ohne gültige Fahrerlaubnis mit seinem Auto in Neuburg unterwegs. Er wurde jedoch von einer Polizeistreife in der Wiesenstraße im Neuburger Stadteil Heinrichsheim im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Während der Kontrolle räumte der 51-Jährige ein, dass ihm die Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde entzogen worden war. Wie die Polizei berichtet, wurde der Fahrzeugschlüssel des Mannes sichergestellt. Den Neuburger erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund „Fahrens ohne Fahrerlaubnis“.

In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum haben bislang unbekannte Täter oder Täterinnen mindestens 27 Müllsäcke, gefüllt mit Kabelummantelungen, im Waldstück „Dorniger Schlag“ unerlaubt entsorgt. Das Waldstück befindet sich nördlich der Staatsstraße 2334 (Verbindungsstraße zwischen Neuburg und Bergheim). Eventuell besteht bei der Müllablagerung ein Zusammenhang mit den Kupferdiebstählen in der Region, teilt die Polizei mit. Personen, die in letzter Zeit diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen.

Ingolstädter verletzt sich bei Autounfall auf B16

Am frühen Sonntagmorgen war ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Königsmoos alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs. Doch dann hielt ihn eine Polizeistreife in der Hauptstraße in Karlshuld an. Wie die Polizei berichtet, konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Dieser Wert wurde im Anschluss durch einen gerichtsverwertbaren Test bei der Dienststelle der Polizei Neuburg bestätigt. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sicher. Den Königsmooser erwarten nun 500 Euro Geldbuße, zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 16.50 Uhr bei Manching. Eine 57-jährige Frau aus Ingolstadt fuhr mit ihrem Auto auf der B16 in Richtung Regensburg. Auf Höhe der Einmündung der Geisenfelder Straße bog die Frau verbotswidrig nach links in die Einmündung ab. Ein entgegenkommender 39-jähriger Ingolstädter konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Auto der 57-Jährigen nicht verhindern. Das Auto des Mannes kollidierte frontal mit der rechten Seite des Fahrzeugs der Frau. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vor Ort ambulant versorgt werden. Die Frau blieb unverletzt. An den Fahrzeugen ist laut Polizei erheblicher Sachschaden von geschätzt 16.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Manching war mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Die B16 wurde einseitig in Richtung Neuburg bis zur Räumung der Unfallstelle gesperrt. Der Verkehr wurde durch Manching umgeleitet. (AZ, rew)