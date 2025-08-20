Icon Menü
Neuburg-Schrobenhausen: 14,7 Millionen Euro KfW-Förderung für nachhaltige Energieeffizienz

Neuburg-Schrobenhausen

Trotz finanzieller Hürden: Interesse an nachhaltiger Energieversorgung wächst

Die Nachfrage nach „sauberer“ Energie nimmt in Neuburg immer weiter zu. Dass trotzdem oft keine entsprechenden Verträge abgeschlossen werden, liegt am Geld.
Von Anna Hecker
    Wer sich für nachhaltige Energie bei der Versorgung entscheidet, muss aktuell noch tiefer in die Tasche greifen. Trotzdem wächst die Nachfrage in Neuburg. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

    Immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Neuburg haben großes Interesse an einer nachhaltigen Versorgung. Die KfW-Bank verzeichnet eine hohe Anfrage an Förderungen aus dem Landkreis und auch bei den Stadtwerken spürt man die Erwartungshaltung an „saubere“ Energieangebote. Doch aktuell gibt es noch einen Haken. Denn wer nachhaltig sein möchte, muss tiefer in die Tasche greifen.

