Trotz finanzieller Hürden: Interesse an nachhaltiger Energieversorgung wächst

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Neuburg haben großes Interesse an einer nachhaltigen Versorgung. Die KfW-Bank verzeichnet eine hohe Anfrage an Förderungen aus dem Landkreis und auch bei den Stadtwerken spürt man die Erwartungshaltung an „saubere“ Energieangebote. Doch aktuell gibt es noch einen Haken. Denn wer nachhaltig sein möchte, muss tiefer in die Tasche greifen.

Anna Hecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86633 Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Energieversorgung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis