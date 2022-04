17 Corona-Todesfälle auf einmal nachgemeldet: Was steckt dahinter?

Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen meldet 17 Corona-Todesfälle auf einen Schlag nach. Was steckt dahinter?

Die Zahl der Corona-Todesfälle im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Dienstag stark gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete 17 solcher Fälle auf einmal. „Diese wurden bereits in den Monaten Februar und März registriert, konnten allerdings jetzt erst final nachgemeldet werden“, heißt es vonseiten der Behörde. Landratsamtssprecherin Sabine Gooss erklärt auf Nachfrage, dass benötigte Unterlagen gefehlt haben, die aus verschiedenen Gründen erst später eingereicht wurden.

Man brauche für die Statistik bestimmte Nachweise von Ärzten und Krankenhäusern, so Gooss. Es ging etwa um Totenscheine, und die Frage, ob der Betroffene mit oder an Corona gestorben ist. Warum im Detail nun 17 Todesfälle auf einmal nachgemeldet wurden, könne sie aus Datenschutzgründen nicht sagen. Insgesamt sind im Kreis damit bislang 149 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben. (ands)