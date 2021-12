Neuburg-Schrobenhausen

200 Millionen Euro fürs Donaumoos: Verfallen Fördergelder des Freistaats?

Plus Vor einem halben Jahr hat Ministerpräsident Markus Söder ein 200 Millionen Euro schweres Förderpaket für den Moorschutz zusagt. Dass bislang noch kaum Geld abgerufen wurde, sorgt für Irritation.

Von Claudia Stegmann

Es ist eine Frage, die sich im Zusammenhang mit dem Moorschutz im Donaumoos immer wieder auftut: Verfallen Fördergelder, wenn man sie nicht rechtzeitig abruft? Erst vor Kurzem hatte Gemeinderat Georg Niedermayr in der Gremiumssitzung in Weichering diese Vermutung geäußert. Angeblich, so seine Information, würde die Förderung bereits seit diesem Jahr laufen, und weil keine Gelder abgerufen worden seien, wären die ersten 20 Millionen Euro des auf zehn Jahre angelegten Projekts bereits futsch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

