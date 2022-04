Neuburg-Schrobenhausen

17:30 Uhr

29 Jahre für die Verkehrssicherheit: Ingolf Süß gibt sein Amt ab

Plus Ingolf Süß tritt als Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Neuburg-Schrobenhausen ab – und wird deren Ehrenvorsitzender. Wer zu seinem Nachfolger ernannt wurde.

Von Manfred Dittenhofer

Eigentlich wollte er bereits vor zwei Jahren den Vorsitz abgeben. Aber dann kam die Pandemie und ließ keine Versammlungen zu. So machte Ingolf Süß als Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Neuburg-Schrobenhausen fast drei Dekaden voll. Keiner war auch nur annähernd so lange Vorsitzender in den knapp 70 Jahren, die es den Verein, der für mehr Sicherheit im Straßenverkehr eintritt, gibt. Bevor Jürgen Schermbach bei der Jahreshauptversammlung zu seinem Nachfolger gewählt wurde, ließ Ingolf Süß zusammen mit seinen Projektleitern und mit Geschäftsführer Peter Schulz die beiden zurückliegenden Jahre Revue passieren.

