A9: Lkw erfasst Autofahrerin aus Neuburg-Schrobenhausen

Als ein Sattelzug auf der A9 den Fahrstreifen wechselt, erwischt er ein Auto am Kotflügel. Nach dem Unfall staut sich der Verkehr - was wiederum Folgen hat.

Auf der Autobahn A9 kam es am Dienstag kurz nach 7 Uhr zunächst zu einem Unfall, bei dem ein Sattelzugfahrer beim Wechseln vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen ein Auto erfasste: Der 24-Jährige fuhr vor der Anschlussstelle Ingolstadt Nord in Richtung München auf dem rechten Fahrstreifen. Um anderen Fahrzeugführern das Einfahren an der Anschlussstelle Ingolstadt Nord zu ermöglichen, wechselte er auf den mittleren Fahrstreifen, berichtet die Polizei. Als er an der Anschlussstelle Ingolstadt Süd, kurz vor dem Einfädelungsstreifen, wieder auf den rechten Fahrstreifen fahren wollte, erfasste er mit der rechten Front seiner Sattelzugmaschine ein Auto am hinteren linken Kotflügel.

Das Auto des 56-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schleuderte daraufhin vom rechten Fahrstreifen aus nach links, stieß mit dem Heck gegen die Mittelleitplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Ingolstädter Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro, heißt es im Polizeibericht.

A9: Auf Unfall mit Frau aus Neuburg-Schrobenhausen folgt Auffahrunfall

Der Verkehr staute sich und etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Süd kam es dann unmittelbar danach zu einem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen. Am Stauende bremste eine 23-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt ihr Auto stark ab. Dies bemerkte der nachfolgende 45-Jährige aus Bamberg offenbar zu spät und fuhr mit seinem Auto auf. Hierbei verletzte sich seine 69-jährige Beifahrerin leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis zur Bergung der Fahrzeuge musste die A9 in Richtung München kurzzeitig komplett gesperrt werden. Es kam teilweise zu Rückstauungen bis über die Anschlussstelle Ingolstadt Nord hinaus. (AZ)