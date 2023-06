Abkochgebot der Burgheimer Gruppe teilweise aufgehoben

Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen hebt die Anordnung, Trinkwasser abzukochen, was für die Burgheimer Gruppe galt, teilweise auf.

Aufgrund von colifomen Bakterien im Trinkwasser der Burgheimer Gruppe hat das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen am Donnerstag, 15. Juni eine Abkochanordnung erlassen. Nachdem nun aktuelle Beprobungsergebnisse vorliegen, kann in Teilen des Versorgungsgebietes die Abkochanordnung wieder aufgehoben werden. So ist im Markt Burgheim und den Ortsteilen von Rain kein Abkochen mehr erforderlich, da keine coliformen Bakterien festgestellt wurden. Weiterhin abgekocht werden muss das Trinkwasser noch in Dezenacker, Längloh, Illdorf, Biding, Leidling, St. Wolfgang, Ehekirchen, Wallertshofen, Ambach, Bonsal, Buch, Dinkelshausen, Fernmittenhausen, Hollenbach, Holzkirchen, Nähermittenhausen, Ried, Schainbach, Schönesberg, Seiboldsdorf, Walda, Waidorf, Rohrenfels, Baiern, Isenhofen, Ballersdorf (ohne am Südhang), Ergertshausen und Wagenhofen.

Eine Chlorung erfolgt hier nicht, da durch das Abkochen eine ausreichende Desinfektion des Wassers gewährleistet ist. Die Ursache des Keimeintrags in das Trinkwasser wird weiter untersucht. Weitere Proben wurden vom Wasserversorger bereits gezogen. Die Abkochanordnung gilt noch bis das Erreichen einer einwandfreien Trinkwasserqualität wieder sichergestellt ist.Durch den Nachweis von coliformen Bakterien ist die Übertragung von Krankheiten wie z.B. Durchfall über das Trinkwasser nicht ausgeschlossen. Laut Gesundheitsamt soll deshalb ab sofort das Trinkwasser der Burgheimer Gruppe unbedingt nur noch in abgekochtem Zustand benutzt werden.

Für Rückfragen zur Trinkwasserhygiene steht der Zweckverband zur Wasserversorgung der Burgheimer Gruppe unter der Telefonnummer 08432/1551 zur Verfügung.(AZ)