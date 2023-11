Neuburg-Schrobenhausen

Ärger über massiv gestiegene Gebühren: Bürger ruft beim Landrat an

Plus Im Landratsamt in Neuburg sein Auto abzumelden, kostet seit 1. September mehr als das Doppelte. Wilhelm Golling ärgert das immens. Also telefoniert er so lange, bis er den Landrat am Hörer hat.

Wilhelm Golling ist sauer. Als er in der Kfz-Zulassungsstelle im Landratsamt in Neuburg sein Carbio abmelden will, staunt er nicht schlecht, als er die Rechnung bezahlen soll. Die Preise für die behördliche Dienstleistung hat sich mehr als verdoppelt. Statt 6,90 Euro musste Golling 15,90 Euro bezahlen. Das ärgerte ihn so sehr, dass er sich persönlich beim Landrat beschwerte.

Seit Jahren ist es für Wilhelm Golling im Herbst der gleiche Weg ins Neuburger Landratsamt. Jedes Jahr meldet der Mann aus Rain sein Cabrio ab. Doch eine Preissteigerung um 9 Euro kann er nicht nachvollziehen. "Der Bürger wird ausgesaugt", so sein Fazit. Also telefoniert er sich durch das Landratsamt und erhält dank seiner Hartnäckigkeit einen Gesprächstermin mit Landrat Peter von der Grün (FW).

