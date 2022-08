Afghanin engagiert sich im Landkreis als Dolmetscherin

Landtagsabgeordnete Eva Gottstein würdigt die Neuburgerin Surieh Mehri für ihr ehrenamtliches Engagement. Die 21-Jährige hilft als Laiendolmetscherin. Wie es dazu kam.

Tausende Ehrenamtliche engagieren sich im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in unterschiedlichen Bereichen und tragen so zum Wohl der Allgemeinheit bei. Eine von ihnen ist die 21-jährige Informatikstudentin Surieh Mehri, die als Laiendolmetscherin aktiv ist und dort, wo ihre Unterstützung benötigt wird, von Persisch oder Dari ins Deutsche übersetzt. Die aus Afghanistan stammende, junge Frau hat ihre Qualifizierung zur Laiendolmetscherin über eine Initiative der hauptamtlichen Integrationslotsen am Landratsamt absolviert. Nun wird sie zum Tag des Übersetzens am 30. September in der Rubrik „Ehrenamt der Woche“ der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt, Eva Gottstein, vorgestellt.

„Ich danke Surieh Mehri für ihr Engagement. Als Laiendolmetscherin leistet sie einen wertvollen Beitrag bei der Integration neuer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die aus dem Ausland zu uns kommen“, betont Gottstein, die nach Neuburg kam, um Surieh Mehri zu treffen. Die 21-Jährige erzählte, wie sie auf das Ehrenamt aufmerksam geworden war. „Meine Familie ist 2011 aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Schon als Kind habe ich für meine Eltern zum Beispiel bei Ämtergängen übersetzt.“ Als sie dann im vergangenen Jahr auf die ehrenamtlichen Laiendolmetscher aufmerksam wurde, wusste sie: „Das könnte was für mich sein.“ Über die hauptamtlichen Integrationslotsen am Landratsamt in Neuburg hat sie sich für eine Ausbildung beworben und konnte diese erfolgreich abschließen.

Das Landratsamt Neuburg sucht weitere Laiendolmetscher

Seither war sie schon einige Male als Übersetzerin in Schulen, beim Arzt oder im Landratsamt als Formularlotsin für afghanische Ortskräfte im Einsatz. „Durch die Ausbildung konnte ich meine Erfahrungen professionalisieren. Die neu gelernten Techniken erleichtern mir die Tätigkeit“, erklärt sie und ergänzt: „Es ist schön, den Menschen helfen zu können. Ich kann mich gut in die Lage der Leute hineinversetzen, wenn sie nicht verstanden werden und sie niemanden verstehen.“

Nach einem Auswahlverfahren zur persönlichen Eignung absolvieren die Laiendolmetscher eine Qualifizierungsmaßnahme, in der sie unter anderem Techniken des Dolmetschens lernen. Aber auch die eigene Migrationsgeschichte und Selbstreflexion sowie Schweigepflicht und Neutralität sind Teil der Qualifizierung. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen haben die Laiendolmetscherinnen und -dolmetscher eine Qualifizierungsmaßnahme in Kooperation mit der Diakonie Augsburg durchlaufen. Da der Bedarf gegeben ist, wird es eine weitere Qualifizierungsstaffel geben. „Wir suchen noch interessierte Bewerberinnen und Bewerber“, erklärte Integrationslotsin Julia Brendel.

Wer sich über die Projekte der hauptamtlichen Integrationslotsen des Landkreises informieren möchte, meldet sich unter der Telefonnummer 08431/57476 oder integrationslotsen@neuburg-schrobenhausen.de. (AZ)