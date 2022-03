Aktuell 505 Flüchtlinge im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Aus München wird es künftig wohl zweimal pro Woche Zuweisungen geben. Ein Ende des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine ist nicht in Sicht.

Am Mittwoch sind wieder 27 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Landkreis gebracht worden. Sie wurden mit dem Bus direkt nach Schrobenhausen in die Dreifachturnhalle gebracht und erst am nächsten Tag nach Neuburg gefahren, um sich am Landratsamt zu registrieren. Einer Familie war Schrobenhausen offenbar aber zu ländlich – sie nahm unverzüglich den Zug zurück nach München, erzählte Landrat Peter von Grün am Rande des Gesundheitsausschusses.

32 Wohnungen sind für Ukraine-Flüchtlinge in Neuburg-Schrobenhausen angemietet

Damit sind aktuell 62 Menschen in der Turnhalle in Schrobenhausen untergebracht. Es ist, wenn man so will, die zweite Belegungsrunde, nachdem die ersten 100 Flüchtlinge mittlerweile alle in private Unterkünfte vermittelt werden konnten. Zu diesem Zweck hat das Landratsamt aktuell 32 Wohnungen angemietet. Insgesamt halten sich derzeit 505 Menschen aus der Ukraine im Landkreis auf. Das ist zumindest die Zahl der hier registrierten Personen.

Meldungen dieser Art wird es in den nächsten Wochen – und vielleicht Monaten – noch öfter geben. Wie von der Grün sagte, gebe es seitens der Regierung von Oberbayern keine Entwarnung dahingehend, dass der Flüchtlingsstrom abebbe. Im Gegenteil: Es werde auf nicht absehbare Zeit so weitergehen. Dem Landratsamt seien deshalb seitens der Regierung von Oberbayern zwei Zuweisungen pro Woche angekündigt worden.

