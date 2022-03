Aktuelle Pendlerstatistik für die Region 10: Wer pendelt wann wohin?

Täglich verlassen gut 22.000 Arbeitnehmer den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, um zur Arbeit zu kommen. In welcher Gemeinde aber leben die meisten Pendler?

Die einen kommen, die anderen gehen: In der Region ist die Bereitschaft zu pendeln sehr ausgeprägt. Nach den Ergebnissen der jüngsten Pendlerstatistik wohnten zum Stichtag 30. Juni 2021 insgesamt rund 222.600 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Region 10, rund 1500 mehr als ein Jahr davor und beinahe 32.000 mehr als noch am 30. Juni 2013.

Ähnlich deutlich fiel die Steigerung bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen aus. Waren es 2013 noch 191.000, stieg die Zahl innerhalb von acht Jahren um knapp 32.800 auf aktuell 223.800. Jedoch ist nach vielen Jahren des Wachstums zum zweiten Mal in Folge ein Rückgang – von 2020 zu 2021 um gut 200 Arbeitsplätze – zu verzeichnen.

Innerhalb der Stadtgrenzen Ingolstadts arbeiten täglich 103.708 Beschäftigte sozialversicherungspflichtig, ihren Wohnsitz haben hier aber „nur“ 62.991. Knapp 41.200 Ingolstädter haben sowohl ihren Wohn- als auch ihren Arbeitsort im Stadtgebiet. 62.500 kommen von außerhalb zur Arbeit ins Stadtgebiet, 21.820 verlassen es, um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen, bevorzugt Richtung Eichstätt (7061), München (3626) und Pfaffenhofen (3619).

Wesentlich anders stellt sich die Situation im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen dar. Während dort gut 43.500 Beschäftigte ihren Wohnsitz haben, sind es auf den Arbeitsort bezogen mehr als 10.400 Menschen weniger (33.142). Täglich verlassen 22.532 den Landkreis (gegenüber 12.103 Einpendlern), am meisten nach Ingolstadt (8.567), Pfaffenhofen (3.147), München (1.954) und Richtung Eichstätt (1.838). 21.015 Bürgerinnen und Bürger haben sowohl ihren Wohn- als auch ihren Arbeitsort im Kreis.

Ähnlich ist die Situation im Landkreis Eichstätt: Hier wohnen 57.800 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, es arbeiten aber „nur“ 41.680 in der Altmühlregion. Während knapp 19.900 „Auswärtige“ zur Arbeit in den Landkreis pendeln, kommen ihnen täglich 36.065 entgegen, die als Auspendler unterwegs sind, in erster Linie nach Ingolstadt (24.888), Pfaffenhofen (1854), München (1661) und Neuburg-Schrobenhausen (1223). 21.747 Menschen wohnen und arbeiten im Landkreis Eichstätt.

Auf dem Areal des Landkreises Pfaffenhofen hatten am 30. Juni 2021 insgesamt 45.282 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ihren Arbeitsort, wohnhaft sind hier allerdings beträchtlich mehr, nämlich 58.266. Gut 22.500 Menschen passieren täglich die Landkreisgrenze, um in Pfaffenhofen und naher Umgebung zu arbeiten. Dem gegenüber stehen 35.029 Arbeitnehmer, die außerhalb beschäftigt sind und täglich in erster Linie nach Ingolstadt (11.040), München (10.517), Freising (2299) und Eichstätt (2092) zur Arbeit fahren. Mehr als 23.200 Beschäftigte leben und arbeiten im Landkreis Pfaffenhofen.

Als wahre Pendlerkommune erweist sich im Kreis Eichstätt der Markt Gaimersheim. Insgesamt 4731 Auspendlern kommen täglich 9511 Einpendler entgegen. Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen herrscht – abgesehen von den beiden genannten Stadtkommunen – in Karlskron die meiste Bewegung. Dort stehen 1584 Einpendlern 2199 Auspendlern gegenüber. Im Landkreis an Ilm und Paar passieren in Manching – abgesehen von der Stadt Pfaffenhofen – am meisten sozialversicherungspflichtig Beschäftigte das Ortsschild. 6993 Einpendler und 4859 Auspendler wurden hier gezählt. (nr)