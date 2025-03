Alle Fotos vom Fasching 2025 im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Gaudiwurm, Krönungsball, Weiberfasching: In der fünften Jahreszeit ist auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und der näheren Umgebung jede Menge geboten. Bei vielen Veranstaltungen war und ist unsere Redaktion vertreten. Alle Bilder und Videos der diesjährigen Faschingssaison finden Sie hier in einer Übersicht:

Den Start machte in diesen Saison die Euphoria Weidorf. Bei ihrem Krönungsball am 6. Januar bot die kleinste Faschingsgesellschaft aus dem Landkreis stolze 71 Tänzerinnen und Tänzer auf. Hier die Bilder dazu:

Auch die Neuburger Burgfunken zeigten auf ihrem Krönungsball am 11. Januar ihr Können im Kolpingsaal. Hier Bilder vom Krönungsball und vom Gardetreffen:

Auch im Eiswasser wurde gefeiert. Das Donauschwimmen gehört in Neuburg traditionell zur Faschingsgaudi. 1850 Leute nahmen 2025 beim größten Winterschwimmen Europas teil. Hier zur Bildergallerie:

Erstmals seit einigen Jahren fand auch in der Kreisstadt Neuburg 2025 wieder ein Faschingsumzug statt. Weil der ursprüngliche Termin mit der Bundestagswahl kollidierte, musste der Gaudiwurm vorverlegt werden. Der Gaudi tat das jedoch keinen Abbruch. Hier zu den Bildern:

Auch die Fidelitas 85 aus Rennertshofen feierte im Februar eine berauschende Prunksitzung. Neben der großen und kleinen Garde begeisterte der Verein mit seinen Sketchen. Hier zu den Bildern:

Höhepunkt des Faschings war dann schließlich das Faschingswochenende am 1. und 2. März. In Weidorf, einem kleinen Orstteil von Ehekirchen, ging am Faschingsamstag richtig die Post ab. Circa 5000 sorgten beim Umzug für dichtes Gedränge und beste Laune. Hier zu den Bildern vom Umzug in Weidorf:

Auch in Bertoldsheim verfolgten rund 5000 Menschen das Faschingstreiben vor Ort. Insbesondere beim Thema „Hochwasser“ werden die Narren kreativ. Die besten Bilder des Bertoldsheimer Gaudiwurms:

Mit aufwendigen, kreativen Sketchen und bissigem Humor ließen es auch die Landfrauen so richtig krachen. Hier sind die besten Bilder ihrer Faschingsparty in Obermaxfeld:

Auch in Biding feierte die Landjugend auf ihrem Ball bis in die Morgenstunden. Dort gab es reichlich ausgefallene Kostüme zu bewundern:

