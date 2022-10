Alte Führerscheine: Zeit für den Umtausch für Jahrgänge 1959 bis 1964 läuft

Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen weist darauf hin, neue Führerscheine möglichstzügig zu beantragen. Die Terminvergabe ist online problemlos möglich.

Stück für Stück werden sie verschwinden, die alten „Lappen“. Denn Führerscheine, die früher noch ohne Ablaufdatum ausgestellt wurden, gehören in ein paar Jahren der Vergangenheit an. Alle Bürgerinnen und Bürger, die ihren Führerschein vor einem bestimmten Stichdatum gemacht haben, müssen diesen umtauschen. Ein Staffelverfahren regelt, welche Jahrgänge bis wann den neuen Führerschein beantragen müssen.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 15. Februar 2019 beschlossen, den gestaffelten, stufenweisen Pflichtumtausch von Führerscheinen einzuführen. Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, müssen bis zum 19. Januar 2033 in einen befristeten EU-Scheckkartenführerschein getauscht werden. Aufgrund der hohen Menge an umzutauschenden Führerscheinen erfolgt dies gestaffelt. Derzeit läuft die Umtauschfrist für die Jahrgänge 1959 bis 1964. Diese endet am 19. Januar 2023.

Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, nicht erst kurz vor den Weihnachtsfeiertagen und Fristende einen Umtausch in Angriff zu nehmen, sondern bei nächster Gelegenheit diesen Schritt zu wagen. Mit der Online-Terminreservierung kann der Besuch in der Zulassungsstelle im Vorfeld eingeplant werden. Auf der Homepage des Landratsamtes unter www.neuburg-schrobenhausen.de sind alle erforderlichen Informationen zum Führerscheinumtausch hinterlegt. Dort ist auch eine direkte Terminreservierung möglich. (AZ)