Am Samstag werden erneut Kriegsflüchtlinge in Neuburg erwartet

Die Kapazitäten in der Erstunterkunft in Schrobenhausen werden deshalb erweitert. Weitere Zuweisungen nächste Woche sind nicht ausgeschlossen.

Am Samstagnachmittag erwartet das Landratsamt weitere Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Wie Vize-Landrätin Rita Schmidt sagte, habe man dem Aufnahmezentrum in München mitteilt, dass der Landkreis noch Kapazitäten für weitere 50 Menschen hätte. „Ob am Samstag tatsächlich 50 Personen kommen oder ob es vielleicht doch mehr sind, wissen wir nicht.“

Das Prozedere wird ähnlich wie am Donnerstag sein. Der Bus wird in Neuburg ankommen, die Geflüchteten werden dort auf das Coronavirus getestet und registriert. Nachdem sie aus der Kreiskasse sogenanntes „Handgeld“ bekommen haben, werden sie in die Dreifachturnhalle nach Schrobenhausen gebracht, die den Menschen in den nächsten Tagen als Erstunterkunft dienen wird.

Flüchtlinge aus der Ukraine werden zunächst in Schrobenhausen untergebracht

Bereits am Donnerstag waren knapp 100 Menschen aus der Ukraine nach Schrobenhausen gebracht worden. Um Platz für die weiteren Flüchtlinge zu schaffen, wurde der Catering-Bereich nun in die gegenüberliegende Turnhalle ausgelagert. Auch wenn das Landratsamt der Regierung von Oberbayern mitgeteilt hat, dass die Kapazitätsgrenze im Landkreis nun erreicht sei, schließt Rita Schmidt nicht aus, dass möglicherweise schon am Montag weitere Menschen nach Neuburg geschickt werden. „Das Ankunftszentrum in München scheint am Anschlag zu sein.“ Aus diesem Grund bereite sich der Landkreis gedanklich auf eine Ausweitung der Kapazitäten vor – auf eben jene Schulturnhalle, die vorerst als Mensa dient.

Der Ablauf am Donnerstag habe im Wesentlichen gut geklappt, sagt Rita Schmidt. Schon im Laufe der nächsten Woche soll ein Teil der Geflüchteten peu à peu in private Unterkünfte vermittelt werden. Wer noch Wohnraum zur Verfügung hat – insbesondere solcher, der längerfristig zur Verfügung steht –, kann sein Angebot online beim Landratsamt abgeben.

