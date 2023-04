An Ostern mussten die Rettungskräfte mehrfach ausrücken

Die Osterfeiertage verliefen in Neuburg und Umgebung ohne größere Zwischenfälle. Dennoch mussten Polizei und Feuerwehr ausrücken - und einmal auch der Hubschrauber.

Während sich der Osterhase abmühte, durfte die Polizei im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ein relativ ruhiges Osterfest verbringen. Zu mehreren kleineren Unfällen und Vergehen kam es aber doch. Und sogar ein Hubschrauber war im Einsatz.

Am Sonntag gegen 3 Uhr kontrollierte die Polizei einen 22-jährigen Neuburger, der in der Grünauer Straße mit seinem E-Scooter unterwegs war. Dabei stellten die Beamten einen Alkoholwert von knapp einem Promille fest. Den 22-Jährigen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. E-Scooter werden rechtlich als Kraftfahrzeuge eingestuft, daher gelten die gleichen Alkoholgrenzwerte wie beim Autofahren, heißt es seitens der Polizei.

Bereits am Samstag gegen 2 Uhr ereignete sich in der Schrannenstraße in Neuburg ein Unfall. Ein bislang Unbekannter war mit seinem Opel Corsa in einen geparkten VW Golf gekracht. Anschließend liefen zwei Männer von der Unfallstelle davon. Einer trug vermutlich helle Oberbekleidung, teilt die Polizei mit. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Das Verursacherfahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei Neuburg bittet um Hinweise unter Telefon 08431/6711-0.

Unfall: 57-Jähriger aus Schrobenhausen überschlägt sich mit Auto

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwoch und Samstag wurde das Tor einer Garage am Hülläcker im Oberhauser Ortsteil Unterhausen beschädigt. Ein Unbekannter verursachte hierbei einen Schaden von 5000 Euro, berichtet die Polizei. Zeugen mögen sich ebenfalls bei der Polizei Neuburg melden.

Ein 57-jähriger Schrobenhausener fuhr am Samstag gegen 14 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße von Ingolstadt Richtung Brunnen. An der Kreuzung "Zum goldenen Kreuz“ kam das Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Auto eines 40-Jährigen aus Karlshuld. Durch die Kollision überschlug sich das Fahrzeug des 57-Jährigen und wurde in den Straßengraben geschleudert. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des anderen Autos wurden leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Schrobenhausen gebracht. Der ebenfalls 57-jährige Beifahrer des Unfallverursachers blieb unverletzt. Das Auto des Unfallverursachers erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden. Das andere Fahrzeug wurde stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 35.000 Euro.

75-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug und fährt gegen Baum

Ein Ehepaar aus Haar fuhr mit seinem Auto am Samstag gegen 14.15 Uhr von Berg im Gau Richtung Untermaxfeld. Dabei verlor der 75-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 75-Jährige konnte selbst aus dem Fahrzeug aussteigen, seine 71-jährige Ehefrau mithilfe der Feuerwehr. Beide wurden leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Der Baum wurde beim Aufprall beschädigt und musste gefällt werden. Wie die Polizei mitteilt, entstand Flurschaden von 150 Euro. Das Auto musste mittels Kran geborgen und abgeschleppt werden. Der verständigte Rettungshubschrauber konnte ohne Verletzte wieder abfliegen.

Zwischen Samstag 0 Uhr und Sonntag 16.30 Uhr parkte auf dem Parkplatz links der Bäckerei Seitz in Schrobenhausen ein schwarzer Mercedes mit Neuburger Kennzeichen. Der 46-jährige Halter aus Schrobenhausen hatte das Auto seiner Tochter überlassen. Als diese den Mercedes zurückbrachte, stellte der Halter einen "frischen“ Unfallschaden hinten links fest, heißt es im Polizeibericht. Vermutlich wurde der Mercedes durch ein aus- beziehungsweise einparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schrobenhausen unter Telefon 08252/89750 entgegen. (AZ)