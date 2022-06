Anmeldung ab 1. Juli: Das ist beim KJR-Ferienprogramm geboten

Plus Zwei Jahre lang hat Corona das Sommerprogramm des KJR Neuburg-Schrobenhausen eingeschränkt. Jetzt ist das Angebot umso umfangreicher. Die Anmeldung läuft ab dem 1. Juli.

Zwei Wochen auf einem Campingplatz in Südfrankreich verbringen, im Fluss Ardèche paddeln, klettern und sich selbst versorgen. Dieses Abenteuer bietet der Kreisjugendring Neuburg-Schrobenhausen nicht zum ersten Mal an. Doch nach zwei Jahren coronabedingten Einschränkungen ist das schon „ein Highlight“, findet KJR-Geschäftsführer Guido Büttner.