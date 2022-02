Arbeits- und Beschäftigungsmarkt im Landkreis zeigt sich robust

Die Arbeitslosenquote stieg im Januar zwar an. Die Zahl der Arbeitslosen liegt aber auf Vorkrisenniveau.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im ersten Monat des neuen Jahres ist saisonal und witterungsbedingt. Betroffen sind in erster Linie die von männlichen Arbeitskräften dominierten Außenberufe. Sehr erfreulich nicht nur, dass die Zahl der arbeitslosen Menschen in unserer Region mit Ingolstadt sowie den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen gegenüber dem Vorjahresmonat um 2121 deutlich zurückging. Es wurde zudem auch das Niveau vor der Coronakrise wieder erreicht, wie es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit heißt.

„Die für einen Januar moderate Zunahme um 915 Betroffene ist die niedrigste seit dem Zeitpunkt seriöser Vergleichbarkeit im Jahr 2005 und belegt damit die Robustheit unseres Arbeits- und Beschäftigungsmarktes“, zieht Agenturleiter Johannes Kolb eine durchaus positive Bilanz für den Start in 2022.

In der Region 10 liegt die Arbeitslosenquote bei 2,4 Prozent

Im Berichtsmonat waren im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen insgesamt 6974 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen. Zum Vergleich: Im Januar 2020, also vor der Pandemie, lag die Zahl bei 6972, also praktisch gleichauf. Die Arbeitslosenquote pendelt sich bei guten 2,4 Prozent ein. Vor Jahresfrist lag sie noch bei 3,1 Prozent, im Januar 2020 ebenfalls bei 2,4 Prozent.

Ebenfalls einen guten Start ins neue Jahr erwischte der Stellenmarkt: 551 neue Beschäftigungsmöglichkeiten wurden den Vermittlungsfachkräften der Arbeitsagentur Ingolstadt im Januar gemeldet – 148 oder 36,7 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Insgesamt sind aktuell 4096 offene Stellen gemeldet, 1209 mehr als noch vor zwölf Monaten.

In Neuburg können sich Menschen jetzt online arbeitslos melden

Seit Beginn des Jahres können sich Kundinnen und Kunden mit ihrem Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion rund um die Uhr und ortsunabhängig arbeitslos melden. Dieser neue eService ist ein weiteres modernes digitales Angebot und macht ein persönliches Erscheinen für die Arbeitslosmeldung nicht mehr zwingend erforderlich.

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen weist bei der Arbeitslosenquote mit 2,3 Prozent im Berichtsmonat Januar saisonal und witterungsbedingt einen deutlichen Anstieg um 0,5 Punkte auf. Zum Stichtag wurden 1334 Personen als arbeitslos gezählt, 269 mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau im Januar 2020 ist die Zahl der Arbeitslosen sogar um 114 niedriger.

Insgesamt 768 Arbeitsstellen sind als vakant gemeldet, 32 mehr als im Vormonat. (nr)