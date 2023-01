Arbeitslosenzahl im Raum Neuburg nimmt zu

Die Arbeitslosenzahl in Neuburg-Schrobenhausen ist zum Ende des Jahres 2022 leicht gestiegen. Betroffen waren alle Altersgruppen.

Die Zahl der Arbeitslosen in Neuburg-Schrobenhausen ist im Dezember 2022 um 113 auf 1432 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 367 Arbeitslose mehr. Die Steigerung war bei allen Altersgruppen spürbar, Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen. Damit liegt die Arbeitslosenquote im Dezember bei 2,5 Prozent, während sie im November noch bei 2,3 Prozent lag.

Wie stark die einzelnen Gruppen betroffen waren, schwankte dann aber doch spürbar. Die Spanne der Veränderung im Dezember reichte von rund fünf Prozent bei Deutschen bis zu 112 Prozent bei Ausländern. Am wenigsten betroffen waren Personen ab 50 Jahren, die ein Plus von "nur" knapp 14 Prozent zu verzeichnen hatten. Bei Männern gab es ein Plus von gut 27 Prozent, bei Frauen ein Plus von knapp 44 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist laut der Bundesagentur für Arbeit kein fester Block, vielmehr gebe es auf dem Arbeitsmarkt stets Bewegung. So nehmen einerseits die Zahlen an gemeldeten Personen im Dezember zu (420 neu oder erneut), gleichzeitig beenden im selben Zeitraum 307 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Mehr Arbeitslose Ende 2022 in Neuburg-Schrobenhausen

Im Dezember waren 760 offene Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber November ist das ein Rückgang von 74 oder neun Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 24 Stellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Dezember 95 neue Arbeitsstellen. Seit Jahresbeginn sind damit 1268 Stellen eingegangen.

Betrachtet man die Arbeitslosen nach ihren Zielberufen, fällt auf, dass vor allem Arbeitssuchende von Reinigungsberufen ohne Job sind, in der Auswertung liegen sie mit 27 Prozent an der Spitzenposition. Danach folgen Sicherheitsberufe mit gut 15 Prozent und Land-, Forst- und Gartenbauberufe mit elf Prozent. Am wenigsten betroffen sind Arbeitslose, die nach fertigungstechnischen Berufen suchen, die Zahl liegt lediglich bei 0,7 Prozent.