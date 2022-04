Arbeitsmarkt in Neuburg-Schrobenhausen erholt sich

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und in der Region um Ingolstadt ist im Aufschwung. Allerdings wird der Krieg sich wohl bald auswirken.

In Neuburg-Schrobenhausen ist die Zahl der Arbeitslosen saisonal und witterungsbedingt zurückgegangen. 1200 Bürgerinnen und Bürger und damit 77 weniger als im Februar waren auf Beschäftigungssuche, teilt die Agentur für Arbeit mit. Im Vorjahresvergleich sind es 342 weniger. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Punkte auf 2,1 Prozent. Im März 2021 lag sie noch bei 2,7 Prozent. 783 Arbeitsstellen sind als vakant gemeldet, 15 weniger als im Vormonat. Vor Jahresfrist waren 539 Arbeitsplätze unbesetzt. „Im März konnte der regionale Arbeitsmarkt weiter Schwung aufnehmen“, sagt Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt. „Dies liegt im Wesentlichen daran, dass Tätigkeiten im Außenbereich wieder verstärkt möglich sind. Allerdings sind auch weiterhin pandemiebedingte Auswirkungen spürbar, vor allem Arbeitsausfälle und Verzögerungen in den Lieferketten.“

Weniger Arbeitslose in Neuburg und Ingolstadt

Im März waren im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen insgesamt 6346 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen, 435 weniger als noch im Februar und 2279 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Punkte und pendelt sich bei guten 2,2 Prozent ein – volkswirtschaftlich betrachtet Vollbeschäftigung. Vor Jahresfrist lag sie noch bei 2,9 Prozent. Differenziert man die von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen nach Rechtskreisen, sind 3772 bei den Agenturen für Arbeit gemeldet (Arbeitslosenversicherung) und 2574 bei den Jobcentern (Grundsicherung).

Mit Blick auf den Ausbildungsmarkt appelliert Johannes Kolb an alle Schulabgänger: „Die heiße Phase am Ausbildungsmarkt läuft. Wer im September eine Berufsausbildung beginnen möchte, sollte keine Zeit mehr verlieren und sich an unsere Berufsberatung für ein individuelles Beratungs- bzw. Vermittlungsgespräch wenden.“ Derzeit seien in Ingolstadt und den Landkreisen knapp 1900 offene Ausbildungsstellen in nahezu allen Bereichen gemeldet.

Krieg wird sich auch auf Abeitsmarkt in der Region um Ingolstadt auswirken

Angesichts der Umstände prognostiziert Kolb: „Sicherlich wird sich der Krieg in der Ukraine in den kommenden Wochen zunehmend auf den Arbeitsmarkt auswirken. In welchem Umfang dies der Fall ist, lässt sich derzeit jedoch kaum abschätzen. Vor allem geht es jetzt darum, den Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, so gut und so schnell wie möglich zu helfen.“ Die Agentur biete aktiv Unterstützung in allen Fragen des Arbeits- und Ausbildungsmarktes an, insbesondere, wenn es um Qualifizierung und Beschäftigung geht. (nr)