Aresings Bürgermeister Klaus Angermeier muss kürzertreten

Plus Aresings Bürgermeister muss dringend auf seine Gesundheit achten. Deshalb trennt er sich von seinem Kreistagsmandat.

Von Claudia Stegmann

Aresings Bürgermeister Klaus Angermeier ( CSU) verlässt den Kreistag und tritt als Fraktionsvorsitzender der CSU im Kreistag zurück. Es sind gesundheitliche Gründe, die den 60-Jährigen zu diesem Schritt zwingen. Nach einem Gesundheitscheck habe ihm sein Arzt dringend geraten, kürzerzutreten und für mehr Ruhe in seinem Leben zu sorgen. Das will er jetzt so bald wie möglich tun. Nächste Woche soll seine Nachfolge geregelt werden, spätestens zum 1. Mai will er sich dann aus der Kreispolitik zurückziehen.

Seine Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. "Schweren Herzens" gebe er seine Funktion auf, schreibt er an Landrat Peter von der Grün, den er erst am Montag über seinen Rücktritt informiert hat. Das aktive Mitgestalten der Kreispolitik sei ihm ein Anliegen gewesen, das mitunter aber auch mal Nerven gekostet habe. Unnötige Aufregung gelte es jetzt aber zu vermeiden.

