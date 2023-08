Neuburg-Schrobenhausen

Asyl: Landrat und OB schlagen Alarm und fordern Zuwanderungsstopp

Plus Landrat und Neuburgs Oberbürgermeister fordern einen Aufnahmestopp an Flüchtlingen. Doch entschieden wird das in Berlin. Was die regionalen Abgeordneten sagen.

Gerne hätte Landrat Peter von der Grün (FW) im neuen Schuljahr der Berufsschule und der FOS die Turnhalle wieder zur Verfügung gestellt. Derzeit werden die Hallen als Erstaufnahme für Flüchtlinge genutzt. Doch aus seinem Versprechen wird nichts werden. "Auch nach den Sommerferien brauchen wir die Kapazitäten. Wir sind schlicht darauf angewiesen", sagt von der Grün. Angesichts der weiter stetigen und wohl noch steigenden Zuweisung von Asylbewerbern in den Landkreis fordert er: "Wir brauchen einen Zuwanderungsstopp für einige Monate. Die Busse aufs Land müssen aussetzen."

Schon vor einigen Wochen hatte auch Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling einen Aufnahmestopp gefordert und diesen nochmals bekräftigt: "Kommen noch mehr, wird eine Integration nicht mehr möglich", sagte er gerade im Hinblick auf Kindergärten und Schulen in der Stadt. Neuburg trägt die Hauptlast an Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind und im Landkreis stranden.

