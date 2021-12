Audi-Belegschaft spendet neues Fahrzeug für das BRK im Landkreis

Fast alle Audi-Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr zu Weihnachten Geld für karitative Zwecke gespendet. Davon profitiert nun auch der BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen.

Ein neues Auto für das Bayerische Rote Kreuz: Im Rahmen der Audi-Weihnachtsspende hat Gesamtbetriebsratsvorsitzender Peter Mosch gemeinsam mit dem Leiter des Betriebsrat Service, Thomas Wendl, persönlich den Schlüssel zu einem neuen Audi A3 übergeben. BRK-Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann und seine Kollegin Susanne Schweiger nahmen das Fahrzeug in Empfang und freuten sich über die Unterstützung von Audi.

Insgesamt spendet Audi 720.000 Euro an Einrichtungen in der Region

Der Audi A3 ist eine Fahrzeugspende aus der Audi-Weihnachtsspende im vergangenen Jahr, bei der sich so gut wie alle Ingolstädter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt haben. Die Spendensumme aus der Belegschaft hat das Unternehmen auf 720.000 Euro aufgestockt, die nun an karitative und soziale Einrichtungen in der Region verteilt wird – in bar oder eben in Form von Fahrzeugspenden.

„Das Beratungsspektrum des BRK-Kreisverbands ist groß, der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist aber noch größer. Da kommt eine Unterstützung auf vier Rädern genau richtig, denn mit dem neuen Audi A3 kann das Team noch schneller agieren und vor Ort sein“, sagte Peter Mosch. Neben Kurzzeit-, ambulanter und Tagespflege bietet das Team des BRK-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen auch Mittags- und Ferienbetreuung sowie Unterstützung bei der Existenzsicherung an. Die Mitarbeiter sind dabei im gesamten Landkreis unterwegs und auf Unterstützung im Bereich der Mobilität angewiesen. (nr)