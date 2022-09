Neuburg-Schrobenhausen

vor 21 Min.

Ausbildung im Raum Neuburg gestartet: Viele Stellen sind noch unbesetzt

Die Firma Hoffmann begrüßte ihre 13 neuen Auszubildenden mit Geschenken in Schultüten und einem neuen Auto.

Plus 535 Auszubildende im Kreis Neuburg-Schrobenhausen starteten am Donnerstag in ihren Beruf. Das Handwerk holt wieder auf, sucht aber weiter händeringend Nachwuchskräfte.

Von Winfried Rein

Für 535 junge Leute war am Donnerstag Ausbildungsstart im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Für die Azubis bedeutet der 1. September den Einstieg in einen neuen, spannenden Lebensabschnitt.

