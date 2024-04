Ausflugstipp für die Familie: Neue Rätsel-Radtour durch den Landkreis

IRMA veröffentlicht die vierte Heimaterlebnis-Tour im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Sie führt mit dem Rad von Ingolstadt aus nach Schrobenhausen. So funktioniert's.

Mit den Heimaterlebnis-Touren präsentiert das Regionalmanagement IRMA digital unterstützte Radtouren durch die Region 10. Per App auf dem Handy bekommt man nicht nur die Richtung angezeigt, sondern zusätzlich via GPS knifflige Aufgaben, die an bestimmten Punkten der Strecke gelöst werden dürfen. Die ersten drei Touren durch die Landkreise Eichstätt und Pfaffenhofen a.d. Ilm sowie die Stadt Ingolstadt wurden bereits vergangenes Jahr veröffentlicht. Ab sofort steht eine weitere Heimaterlebnis-Tour durch den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit dem Thema „Frisch auf den Tisch“ kostenfrei zur Verfügung.

Radtour von Ingolstadt nach Schrobenhausen mit der Locandy-App

Diese Tour führt über rund 30 Kilometer durch Teile der Stadt Ingolstadt sowie einmal durch den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bis zur letzten Station am Spargelmuseum in Schrobenhausen. „Entlang der Tour lernen die User interessante Fakten über regionale Produkte und bekommen Einblicke ins Thema Nachhaltigkeit“, erklärt Projektleiterin Birgit Böhm. Durch die spannenden Abenteuergeschichten und kniffligen Rätsel, die auf dem Weg am Smartphone gelöst werden dürfen, werden die Radtouren zu kurzweiligen Abenteuerreisen.

Alles, was man für die Heimaterlebnis-Touren braucht, ist die kostenfreie Locandy-App. Einfach die gewünschte Heimaterlebnis-Tour auswählen, alles Weitere erfährt der User in der App. (AZ)