Ausflugstipps der Redaktion zu Pfingsten: Was die Region in den Ferien bietet

Wer in den Pfingstferien nicht in den Urlaub fährt und trotzdem Freizeit hat, kann sich auch in Neuburg und der Region eine schöne Zeit machen. Acht Tipps dafür gibt es hier.

Pfingstferien! Endlich wieder Zeit für Dinge, die man schon die ganze Zeit mal wieder machen wollte. Raus ins Grüne, rauf aufs Rad oder einfach mal einen schönen Ausflug? Die Redaktion der Neuburger Rundschau hat hier acht Tipps zusammengetragen – darunter klassische Angebote, aber auch sehr persönliche Empfehlungen. Diese haben eines gemeinsam: Sie sind spontan umzusetzen, kosten nicht viel Geld und sind in der näheren Umgebung.

Eine Runde Minigolf auf der Anlage in Hagau – ein wenig aus der Zeit gefallen, aber auch so schön übersichtlich. Foto: Barbara Wild

Eine Runde Minigolf spielen: Mit Geduld auf 18 Bahnen einlochen

18 Loch, bunte Farben und am Ende ein Eis? Minigolf gehört zwar eher zum Lebensgefühl der 80er, aber es ist auch dieser Tage einfach ein Spaß für Groß und Klein, eine Runde auf den Bahnen zu spielen. Dabei – was heißt Spaß. Minigolf ist eine verdammt ernste Sache: Konzentration, Haltung, Ballgefühl, ein gutes Auge, viel Geduld und vor allem: viel Gelassenheit. Das alles braucht ein guter Minigolfer. Die Anlage in Hagau ist eine von vielen in der Region 10: Aber dort ist der Charme der 80er einfach noch spürbar. Die Anlage für die Punkte-Liste, die Farben der Bahnen, das kleine Gummi-Tragerl für die vier Golfbälle aus unterschiedlichem Material – es ist so schön simpel, so schön analog. Wirklich schön an der Anlage ist auch der alte Baumbestand und das viele Grün. Mit einer Radtour dorthin wird es ein Ganztages-Ausflug.

