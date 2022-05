Teilnahme am Umweltpakt: Auszeichnung für Karlskroner Unternehmen

Die MBR Gebäudemanagement GmBH erhält eine Urkunde für die Teilnahme am Umwelt- und Klimapakt Bayern. Die Firma produziert sogar ihren eigenen Strom.

Landrat Peter von der Grün hat im Namen des Bayerischen Umweltministers Thorsten Glauber die Teilnehmerurkunde am Umwelt- und Klimapakt Bayern an die MBR Gebäudemanagement GmbH aus Karlskron überreicht. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen ist in der gewerblichen Gebäude-, Glas und Rahmenreinigung sowie Baureinigung tätig und beschäftigt derzeit über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auszeichnung für Karlskroner Unternehmen MBR Gebäudemanagement

Der Umwelt- und Klimapakt Bayern ist eine Vereinbarung zwischen der Bayerischen Staatsregierung und der Bayerischen Wirtschaft. Er beruht auf Freiwilligkeit, Eigenverantwortung und Kooperation. Erklärtes Ziel ist es, den betrieblichen Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern.

MBR Gebäudemanagement: Urkunde für Teilnahme am Umwelt- und Klimapakt Bayern

Mit der Verleihung der Teilnahmeurkunde bedankte sich Landrat von der Grün bei Geschäftsführerin Claudia Knikl-Ditsch für ihr vorbildliches Engagement im Umweltschutz. Das ganze Unternehmen zeige vorbildlichen Einsatz bei der Auswahl biologisch unbedenklicher Produkte und der Verwendung umweltschonender Verbrauchsgegenstände. „Umweltschutz war für uns schon immer ein großes Thema“, so Geschäftsführerin Knikl-Ditsch. „Deshalb produzieren wir auf dem Firmengelände in Karlskron eigenen Strom. Dazu wurde nun auch eine E-Ladesäule errichtet, um den Fuhrpark auf Elektromobilität umzustellen.“