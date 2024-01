Bauernprotest im Raum Neuburg: "Unsere Arbeit muss sich wieder lohnen"

Neun Stunden brauchen die rund 500 Teilnehmer, um ihre Protestrunde zwischen Neuburg und Ingolstadt zu drehen. Auf dem Weg erklären zwei Landwirte und ein Spediteur, warum sie an der Bauerndemo teilnehmen.

In der Landwirtschaft soll nur noch halb so viel gespritzt werden wie in den Jahren zuvor. Was sich als gute Idee anhört, ist einer dieser Vorschläge, über die Maximilian Gottschall nur den Kopf schütteln kann. Der 33-Jährige aus Ludwigsmoos rückt sich die Mütze zurecht und kann bei dem Gedanken an den gescheiteren Vorstoß der EU-Kommission nur lachen. "Klar! Ich fahr' jedes Jahr Dünger für 50.000 Euro in den Acker raus, obwohl auch 25.000 Euro reichen würden", sagt er zynisch, während er mit seinem Traktor in Schrittgeschwindigkeit aus Friedrichshofen herausrollt. Vor ihm: Schlepper, so weit das Auge reicht. Hinter ihm: dasselbe Bild. Maximilian Gottschall ist einer von rund 500 Landwirtinnen und Landwirten, die am Montag zwischen Neuburg und Ingolstadt auf die Straße gegangen sind. "Diese ganzen Weltrettungsphantasien muss irgendjemand bezahlen", sagt er. Doch am Montag war der Tag, an dem in erster Linie Bauern, aber auch Spediteure und Handwerker zum Ausdruck gebracht haben: Jetzt ist Schluss!

Gottschall ist verheiratet, hat zwei kleine Kinder und ist im Begriff, den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern zu übernehmen. Seit Generationen baut die Familie Kartoffeln an, hat alle Maschinen und Abläufe darauf ausgerichtet und ist heute deshalb gut aufgestellt. "Das Familienvermögen der letzten 200 Jahre hängt im Betrieb", sagt er. Deshalb will er ihn auch fortführen und bestenfalls eines Tages an eines seiner Kinder übergeben. Doch der Anreiz dafür werde zunehmend geringer.

Maximilian Gottschall will den Betrieb seiner Eltern übernehmen, sieht die politischen Rahmenbedingungen dafür aber kritisch. Foto: Claudia Stegmann

An der Gabel zieht die Polizei gerade einen Traktor heraus, der einen Galgen mit einer Ampel an seinem Frontlader befestigt hat, als er anfängt, all die Auflagen und Bestrebungen aufzuzählen, die sich in den vergangenen 15, 20 Jahren gegen die Landwirtschaft gerichtet hätten. Wie zum Beispiel das Volksbegehren "Rettet die Bienen". Als Konsequenz daraus habe er 1,5 Hektar Gewässerrandstreifen anlegen müssen. Kosten: irgendwo zwischen 120- und 150.000 Euro. Ebenfalls dem Artenschutz sind die Direktzahlungen geschuldet, die seit diesem Jahr an bestimmte Umweltauflagen geknüpft sind, wie etwa die Stilllegung von vier Prozent der Ackerflächen. "Das kostet mich 20.000 Euro." Und die mittlerweile teilweise zurückgenommenen Pläne zum Agrardiesel und zur Kfz-Steuerbefreiung hätten ihn nochmal an die 15.000 Euro gekostet.

Maximilian Gottschall sieht Paludi-Anbau im Donaumoos kritisch

Und dann steht da ja noch die Donaumoos-Sanierung im Raum. Weniger Kartoffeln, mehr Rohrgras zum Schutze des Klimas - so stellt sich das die bayerische Regierung vor. Die Landwirte sollen bei der Umstellung auf moorschonenden Anbau finanzielle Unterstützung erhalten. Doch darauf will sich Maximilian Gottschall nicht verlassen. "Ich geh' doch nicht mit meiner Existenz in Vorleistung in der Hoffnung, dass ich vielleicht einen Ausgleich kriege! Da lach' ich mich kaputt!"

Der Ludwigsmooser hadert mit den Bedingungen, die es nicht nur den Landwirten, sondern dem gesamten Mittelstand schwer machen würden. "Wir sind in Deutschland auf höchstem Niveau. Die Politik hätte die Verpflichtung, die mittelständischen Betriebe durch Rahmenbedingungen zu unterstützen, durch die sie nicht systematisch finanziell und moralisch runtergemacht werden", lautet seine Forderung in Richtung Berlin. Wie diese Maßnahmen aussehen könnten, kann Gottschall nicht sagen. Gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU, etwa beim Pflanzenschutz, wären schon mal ein Anfang - wenngleich er weiß, wie schwierig die Umsetzung ist. Für Gottschall liegt aber genau hier das Problem: "Bei der Produktion haben wir Planwirtschaft, beim Absatz aber Marktwirtschaft."

Faire Rahmenbedingungen, dass sich die Arbeit als Landwirt (wieder) lohnt, das möchte auch Hubert Wiegand. Er gehört zu jenen Nebenerwerbs-Landwirten, die auf den ersten Blick eigentlich keinen Grund zur Klage haben sollten: angestellt bei Audi, überdurchschnittlicher Verdienst im Zwei-Schicht-Betrieb, in der Freizeit "aus Spaß an der Freude" auf dem Traktor. Hubert Wiegand weiß das und will deshalb auch nicht seinen richtigen Namen in der Zeitung lesen. Auf dem Plakat, das an der Front seines Traktors hängt, steht: "Cem Özdemir, hüte dich vor Sturm und Wind und Bauern, wenn sie wütend sind!!!" Sein Sohn hat es gemalt, er will den knapp 30 Hektar großen Betrieb einmal übernehmen.

Will lieber anonym bleiben: Ein Nebenerwerbs-Landwirt möchte seinen Betrieb erhalten, sieht sich dazu aber zunehmend nicht mehr in der Lage. Foto: Claudia Stegmann

Wie alle anderen 500 Teilnehmer, tuckert auch Wiegand seit fast sieben Stunden für ein Umdenken der Politik durch den nördlichen Landkreis. "Ich fahre mit, weil jeder die Schnauze voll hat. Wenn Angestellte Geld verlieren, würden sie auch demonstrieren", ist der 61-Jährige überzeugt. Rund 10.000 Euro Gewinn wirft sein kleiner Betrieb im Jahr ab. "Mit den geplanten Kürzungen wären es 30 Prozent weniger gewesen." Kartoffeln, Getreide und Mais baut er an, genauso wie sein Großvater und sein Vater. "Will ich den Betrieb erhalten, muss ich weiter investieren", fügt er an. Das sei aber irgendwann nicht mehr möglich, "wenn alles immer teurer wird".

Passanten am Straßenrand winken den demonstrierenden Landwirten zu

Sein persönliches Ziel an diesem Protesttag ist deshalb, die Sparpläne der Ampelregierung komplett zu Fall zu bringen. "Warum sollen die Bauern immer herhalten?", fragt er. Dass er mit seiner Sichtweise nicht alleine dasteht, bestätigen ihm zahlreiche Passanten, die entlang der Trasse zufällig oder ganz bewusst stehen und den vorbeifahrenden Bauern zuwinken oder den Daumen hoch zeigen. Nur eine Frau habe er an diesem Tag gesehen, die den Teilnehmern den Vogel gezeigt habe, erzählt Wiegand. Ansonsten sei die Resonanz positiv gewesen.

Weiter hinten im Konvoi fährt auch Markus Hofner mit seinem Lkw mit. Der 52-Jährige aus Bruck gehört zu den Spediteuren, die sich dem Bauernprotest angeschlossen haben, weil auch er die politische Entwicklung im Land mit Sorge verfolgt. "In Deutschland lohnt sich arbeiten nicht mehr", ist seine Meinung und meint damit Selbstständige wie Angestellte gleichermaßen.

Hofner hat vor 20 Jahren sein Unternehmen aufgebaut. Er liefert Agrarprodukte im Umkreis von 300 Kilometern aus und war lange Zeit auch zufrieden mit dem, was sein Betrieb abgeworfen hat. Doch mit der neuen Regierung sei das anders geworden. Von den einst sechs Lkws habe er zwei in den vergangenen beiden Jahren abgebaut.

Spediteur Markus Hofner aus Bruck schließt sich dem Bauernprotest an

Es sind nicht die Mauterhöhung und die CO 2 -Steuer beim Sprit, die Hofner belasten. Die Mehrkosten konnte er an seine Auftraggeber weiterreichen - im Gegensatz zu den enormen Preisschwankungen beim Diesel. "Die erhöhen sich manchmal innerhalb weniger Wochen und können nicht so schnell weitergegeben werden." Problematisch sei auch die Bezahlung für Lkw-Fahrer. Er würde sich wünschen, dass es hier steuerliche Anreize für Arbeitszeiten außerdem der Regelarbeitszeit gibt. "Arbeit muss sich wieder rentieren", sagt er und erzählt von Branchenkollegen, deren Fahrer gekündigt hätten, um lieber "ein paar Hundert Euro weniger" Sozialleistungen zu beziehen. Natürlich: Der gesellschaftliche Wandel tut sein Übriges, das weiß auch Markus Hofner. "Früher hatte man mehr Verantwortungsbewusstsein und Ehrgefühl, heute zählt für viele nur noch die Work-Life-Balance."

Spediteur Markus Hofner (mit seiner Tochter Michelle) aus Bruck tut sich, wie andere Branchenkollegen auch, vor allem bei der Rekrutierung von Lkw-Fahrern schwer. Foto: Claudia Stegmann

Für Hofner ist - wie für Maximilian Gottschall und Hubert Wiegand - ein Punkt erreicht, an dem er sagt: Wo soll das noch hinführen? "Ich will keine Reichtümer anhäufen, aber ich muss meine Familie ernähren. Und im Augenblick wird mir das schwer gemacht." Von 600 Euro Fracht müsse er 300 Euro abführen, vom Rest bestreite er seine Kosten - und trägt darüber hinaus Verantwortung. Der Anreiz, sein Unternehmen auszubauen, gehe deshalb gegen Null.

Nach ziemlich genau neun Stunden kommen Markus Hofner und seine Tochter wieder zurück nach Bruck. Gerade mal eine Runde haben sie auf der gut 50 Kilometer langen Strecke geschafft - so dicht an dicht haben sich die Fahrzeuge gereiht. An der Bullinger Kreuzung stehen wieder Menschen am Geländer und winken den Demonstranten zu. Wie es ihm jetzt geht, nach dieser Fahrt? Vor vier Wochen sei er noch pessimistisch gewesen, dass sich irgendetwas ändert. Jetzt aber sei er in Aufbruchstimmung. "Wir müssen dieses Land nicht an die Wand fahren, sondern können vorher stoppen."