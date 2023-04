BBV-Ehrentitel für Bayer und Plöckl

Ludwig Bayer ist nun Ehrenkreisobmann und Regina Plöckl Ehrenkreisbäuerin. Deren Ernennung war Höhepunkt bei der Verabschiedung der ausgeschiedenen Ehrenamtsträger im BBV-Kreisverband.

Traditionell lud der Bayerische Bauernverband nach der Wahl des Ehrenamtes zu einer Feier im Landgasthof Haas ein, um die aus diesem Kreis ausgeschiedenen Personen zu verabschieden und zu ehren. Als Ehrengäste konnten neben Landrat Peter von der Grün der oberbayerische Bezirkspräsident Ralf Huber und die stellvertretende Bezirksbäuerin Irmgard Posch begrüßt werden, die die Ehrenamtsträger für ihr langjähriges Engagement für den landwirtschaftlichen Berufsverband mit Anerkennung lobten. Durch den Abend führte neben BBV-Geschäftsführerin Erika Meyer die neu gewählte BBV-Spitze mit Kreisobmann Martin Wendl sowie Kreisbäuerin Nadine Angermeier. Sie ehrten die Ausgeschiedenen mit Urkunden, Ehrennadeln und kleinen Anerkennungsgeschenken.

Dazu gehörten für fünf Jahre Ortsbäuerin Helma Wenninger, Ortsverband (OV) Bertoldsheim, Gerda Harlander (OV Walda) und Herta Wittkopf (OV Wengen); für zehn Jahre Andrea Degen (OV Hohenried) Anneliese Karl (OV Peutenhausen), Renate Bodensteiner (OV Pobenhausen), Ingrid Billmair (OV Rohrenfels), Irmgard Appel (OV Seiboldsdorf); für 15 Jahre Irmingard Karmann (OV Dinkelshausen), Barbara Kobold (OV Edelshausen), Margarete Strobl (OV Klingsmoos), Edeltraud Färber-Klepper (OV Sinning); für 20 Jahre Elisabeth Rehm (OV Mauern-Hütting), Gisela Steib (OV Sandizell); für 25 Jahre Monika Walter (OV Karlshuld), Ingrid Kettner (OV Zell); für 30 Jahre Agnes Spöttl (OV Ober-/Unterweilenbach).

Besonderen Respekt verdienten eine Reihe von Ehrenamtsträger, die ihr Amt 25 Jahre und länger ausübten: (von links) Ludwig Bayer, Paul Strixner, Ingrid Kettner, die ausscheidende stellvertretende Kreisbäuerin und 20 Jahre Ortsbäuerin Gisela Steib, Agnes Spöttl, Karl Klink, Monika Walter, Josef Plöckl, Friedrich Hertl, Johann Reisch, Michael Reitberger, Gerhard Göbel und Albert Kettner. Foto: Helga Gebendorfer

Folgende Ortsobmänner wurden geehrt: für fünf Jahre Georg Mergel (OV Rohrbach), Franz Färber (OV Sinning), Manfred Roßmann (OV Trugenhofen); für zehn Jahre Martin Sandmair (OV Berg im Gau), Josef Kopold (OV Brunnen); für 15 Jahre Anton Pichler (OV Pobenhausen); für 25 Jahre Karl Klink (OV Untermaxfeld); für 30 Jahre Friedrich Hertl (OV Fernmittenhausen), Gerhard Göbel (OV Mauern-Hütting), Johann Reisch (OV Rohrenfels), Paul Strixner (OV Schönesberg), Albert Kettner (OV Zell); für 40 Jahre Josef Plöckl (OV Oberlauterbach); für 45 Jahre Michael Reitberger (OV Waidhofen).

Aus den Vorstandsgremien sind ausgeschieden: die ehemalige Kreisbäuerin Regina Plöckl, die stellvertretende Kreisbäuerin Gisela Steib und Andrea Degen, der ehemalige Kreisobmann Ludwig Bayer sowie Franz Mayr, Jakob Koppold, Karl Braun und Karl Klink. Die stellvertretende Kreisbäuerin Gisela Steib wurde besonders geehrt. Sie war 20 Jahre Ortsbäuerin in Sandizell, gehörte von 2012 bis 2022 den Kreisvorstand an und war stellvertretende Kreisbäuerin.

Ludwig Bayer vom BBV zum Ehrenkreisobmann und Regina Plöckl zur Ehrenkreisbäuerin ernannt

Zum Schluss erfolgte die Ernennung von Regina Plöckl zur Ehrenkreisbäuerin und von Ludwig Bayer zum Ehrenkreisobmann. Regina Plöckl war von 2007 bis 2017 Ortsbäuerin im Ortsverband Gachenbach, gehörte zehn Jahre dem Kreisvorstand an und stand dabei gleichzeitig als Kreisbäuerin im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen an der Spitze. Sie ist auch die stellvertretende Vorsitzende der KDBH Station Neuburg-Schrobenhausen. Vor fünf Jahren beteiligten sich die Landfrauen erstmals mit ihrem Landfrauen-Café an der Internationalen Jagdmesse auf dem Gelände des Schlosses Grünau. Der stolze Erlös spendet der Landfrauenverein unter anderem an die KDBH, den Bäuerlichen Hilfsdienst, die Elisa Familiennachsorge in Neuburg oder dem Behindertenwerk St. Johannes in Schweinspoint. Schließlich repräsentierten die Kreisbäuerin und ihr Team bei den verschiedensten Aktionen den "Kartoffellandkreis Neuburg-Schrobenhausen".

Ludwig Bayer war insgesamt 40 Jahre ehrenamtlich im Bayerischen Bauernverband aktiv. Davon war er fünf Jahre stellvertretender Ortsobmann, von 1986 bis heute Ortsobmann von Steppberg, 35 Jahre im Kreisvorstand, von 1991 bis 1997 stellvertretender Kreisobmann und von 1997 bis 2022 25 Jahre Kreisobmann. Daneben gehörte er 25 Jahre dem BBV-Bezirksvorstand sowie der Landesversammlung an, fungierte 20 Jahre als stellvertretender Vorsitzender vom Landesfachausschuss Umwelt und ist seit 1999 Vorsitzender der KDBH-Station Neuburg-Schrobenhausen. Darüber hinaus engagierte sich Ludwig Bayer in verschiedenen Gremien der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung sowie der Landwirtschaftlichen Berufsbildung und ist bis heute im Prüfungsausschuss "Landwirt". Schließlich kommen noch diverse Ämter und Tätigkeiten im landwirtschaftlichen Bereich sowie politische Ämter auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene hinzu.