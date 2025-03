Bernhard Peterke: 70 Jahre und unermüdlich im Einsatz für den VdK

Seinen Geburtstag feierte er erst im März nach. Denn eigentlich hat Bernhard Peterke sein siebzigstes Lebensjahr bereits im Februar vollendet. Aber seine vielen Ehrenämter und, das gab das Geburtstagskind unumwunden zu, der Karneval in Köln, bei dem er seit 40 Jahren Gast ist, ließen bisher keine Zeit zum Feiern. Nun gaben sich Freunde und Wegbegleiter in der VdK-Geschäftsstelle in Neuburg ein Stelldichein, um dem Kreisvorsitzenden des VdK Neuburg-Schrobenhausen noch einmal offiziell zum Geburtstag zu gratulieren.

Allen voran ließ Simon Euringer, Stellvertreter von Bernhard Peterke beim VdK-Kreisverband, das Leben des Jubilars noch einmal Revue passieren. Bernhard Peterke hat sich sein Leben lang sozial engagiert. Seit über 50 Jahren ist der gebürtige Schrobenhausener Mitglied beim Bayrischen Roten Kreuz und dort im Bereich Ausbildung ehrenamtlich im Einsatz. Als Landesbeauftragter für Wohlfahrts- und Sozialarbeit beim BRK und als ehrenamtlicher Versicherungsberater bei der deutschen Rentenversicherung ist er ständig in Bayern unterwegs. Nur eine kleine Auswahl aus Peterkes ehrenamtlichen Tätigkeiten

Icon Vergrößern Bernhard Peterke erhält von Roland Otto, Geschäftsführer VdK Bezirk Oberbayern, Geburtstagsgrüße aus München. Foto: Manfred Dittenhofer Icon Schließen Schließen Bernhard Peterke erhält von Roland Otto, Geschäftsführer VdK Bezirk Oberbayern, Geburtstagsgrüße aus München. Foto: Manfred Dittenhofer

24 Jahre lang war Bernhard Peterke auch als Kreisrat politisch tätig. 2013 kam er zum VdK – zuerst als stellvertretender Vorsitzender. Als der damalige Vorsitzende Godehard Herzberger zwei Jahre später zurücktrat, hat er das Amt übernommen. „Und nun führst du seit fast zehn Jahren den VdK-Kreisverband mit großem Einsatz und viel Herzblut.“ Ein besonderes Anliegen sei Bernhard Peterke das Ehrenamt, so sein Stellvertreter weiter. „Du wünscht dir mehr Anerkennung und mehr Wertschätzung für diejenigen, die sich freiwillig engagieren.“ Ohne sie würden laut Peterke viele gesellschaftlichen Bereiche überhaupt nicht funktionieren. Doch leider werde oft viel gesprochen, aber wenig umgesetzt.

Besonders am Herzen liegen dem Schrobenhausener Menschen mit Handicap. Unermüdlich setze er sich für deren Belange ein, so Simon Euringer in seiner Laudatio. Peterkes Engagement sei mehrfach gewürdigt worden. Am 14. Februar 2023 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für sein jahrzehntelanges Wirken beim BRK, im Katastrophenschutz und in der Wohlfahrtsarbeit. Die Herausforderungen waren groß: die Flüchtlingskrise 2015, das Elb-Hochwasser 2002 in Dresden und Peterkes Arbeit als Gesamteinsatzleiter bei der Fußball-WM 2006 in München. All diese Erfahrungen hätten, so Euringer, Peterkes Blick für die Bedürfnisse der Menschen noch geschärft.

Vom BRK-Bezirk Oberbayern war der stellvertretende Geschäftsführer Johannes Heitler nach Neuburg gekommen und dankte Peterke für die vielen Jahrzehnte für den BRK. Für den VdK-Bezirk Oberbayern kam Geschäftsführer Robert Otto zu Peterkes Geburtstagsfeier und überbrachte auch Grüße von der bayerischen Landesgeschäftsführung in München.

Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle hatten Peterkes Wirken in Gedichtform gepackt. Der war sichtlich gerührt, stellte aber auch klar: Das alles wäre ohne euch alle gar nicht möglich.“ Ein gutes Team sei die Grundlage für die soziale Arbeit.