Berufliche und ehrenamtliche Betreuer gesucht

Im Landkreis gibt es immer mehr Menschen, die eine rechtliche Betreuung brauchen. Welche Voraussetzungen ehrenamtliche oder berufsmäßige Betreuer brauchen.

Keiner möchte sich damit beschäftigen, doch jedem kann es passieren: Unfall, Krankheit oder einfach das Alter können dazu führen, dass ein Mensch nicht mehr in der Lage ist, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Betroffene benötigen dann eine rechtliche Vertretung, also einen Betreuer oder eine Betreuerin, der eine Vorsorgevollmacht erteilt wird. Da die Menschen immer älter werden und die Bevölkerung wächst, nimmt auch der Bedarf an rechtlichen Betreuern zu. Sowohl in Ingolstadt als auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen werden berufliche und ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer gesucht. Das Problem: Die Hürden, die jemand nehmen muss, der eine Betreuung übernehmen möchte, sind durch die Betreuungsrechtsreform ebenfalls höher geworden.

Prinzipiell werde immer versucht, eine dem Betroffenen nahestehende Person als Betreuer auszuwählen, erklärt Manuela Prokop vom Ingolstädter Amt für Soziales. Das können Angehörige oder auch Bekannte sein, die dafür geeignet sind. Nur wenn im sozialen Umfeld niemand zur Betreuungsübernahme infrage kommt, bestellt das Gericht eine außenstehende Person. Die Betreuung kann berufsmäßig und ehrenamtlich ausgeführt werden.

Betreuer müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen

Eine ehrenamtliche Betreuung kann grundsätzlich jeder übernehmen. Zum Nachweis der persönlichen Eignung und Zuverlässigkeit muss man allerdings ein behördliches Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis vorlegen. Ehrenamtliche Betreuer, die keine familiären oder persönlichen Bindungen zum Betreuten haben, sollten mit einem Betreuungsverein eine Unterstützungsvereinbarung abschließen, rät das Sozialamt in Ingolstadt.

Ein Berufsbetreuer übernimmt Betreuungen auf selbstständiger Basis und erhält hierfür eine Vergütung. In der Regel sind dies Menschen, die über einen Abschluss in Sozialer Arbeit, Sozialpädagogik, Pflege und Heilerziehung, Psychologie, Jura oder Betriebswirtschaft und Verwaltung verfügen, sagt Prokop. Wer Interesse an einer Berufsbetreuung hat, muss zunächst einen Antrag auf Registrierung bei der Betreuungsstelle im Amt für Soziales stellen. Eine der gesetzlichen Voraussetzungen für die Registrierung ist inzwischen ein abgeschlossener Sachkundelehrgang. Hiervon sind lediglich Personen mit einem abgeschlossenen Studium der Sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik sowie Personen mit der Befähigung zum Richteramt ausgenommen.

Der Sachkundelehrgang für Berufsbetreuer umfasst zwölf Module in 360 Stunden, wenn er komplett absolviert werden muss, weil noch keine Kenntnise vorhanden sind, berichtet Prokop. In den Modulen geht es zum Beispiel um Personensorge, Vermögenssorge und Unterbringungsrecht. Die Aufgaben des Betreuers beinhalten je nach übertragenem Aufgabenbereich etwa das Stellen von Anträgen bei Behörden und Institutionen, die Organisation ambulanter Hilfen oder eines Heimplatzes für den Betreuten, die Entscheidungsunterstützung bei der Einwilligung zu einer medizinischen Behandlung oder die Verwaltung der Finanzen. "Dabei muss der Wunsch der betroffenen Person beachtet werden", macht Prokop deutlich.

Betreuungsgesetz wurde geändert

Dass die Voraussetzungen, die ein Betreuer erfüllen muss, anspruchsvoller geworden sind, hat einen Grund. "Es ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit", sagt Prokop. Das Gesetz sei im Sinne der Betreuten angepasst worden. Die Betreuer sollen in keinem Interessenskonflikt stehen. Deshalb darf beispielsweise niemand, der selbst verschuldet ist, einen anderen Menschen in finanziellen Themen betreuen. Am Amstgericht Neuburg war 2019 ein Berufsbetreuer angeklagt, weil er Geld eines seiner Schutzbefohlenen in die eigene Tasche gesteckt haben sollte. Der damals für Betreuungsangelegenheiten zuständige Richter betonte aber, dass es die "absolute Ausnahme" sei, dass Betreuer ihre Verantwortung missbrauchten. Rechtliche Betreuer würden vom Gericht regelmäßig kontrolliert.

Wer hauptberuflich als Betreuer oder Betreuerin tätig sein will und so ungefähr auf das Gehalt eines Sozialpädagogen kommen möchte, müsse 40 bis 50 Betreuungen übernehmen, erzählt Prokop. Das sei als Vollzeitjob realistisch. Betreuer erhalten Pauschalen pro Betreutem, wobei sich die Höhe der Pauschale aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt, wie etwa Qualifikation des Betreuers und Aufwand der Betreuung. Ehrenamtliche, nicht familiäre Betreuer bekommen eine Aufwandsentschädigung von 400 Euro im Jahr.

Wer Betreuer werden möchte, kann sich in Ingolstadt und Neuburg melden

In Ingolstadt sind es laut Prokop jährlich 150 bis 200 Menschen, für die das Sozialamt Berufsbetreuerinnen und -betreuer benötigt. "Wir haben nicht mehr genug", sagt Prokop. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhauen werden laut Landratsamt derzeit 1200 Menschen rechtlich betreut, die meisten allerdings von Angehörigen. Betreuer werden bundesweit benötigt, weiß der Ingolstädter Sozialreferent Isfried Fischer.

Die Betreuungsstelle der Stadt Ingolstadt sucht Interessenten, die entweder ehrenamtlich oder berufsmäßig Betreuungen führen möchten. Bei Interesse wird um Kontaktaufnahme per E-Mail (betreuungsstelle@ingolstadt.de) oder telefonisch (Christoph Semmler: 0841/305-50221, Anastasia Huber: 0841/305-50224) gebeten. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen werden laut Landratsamt vor allem ehrenamtliche Betreuer gesucht. Vorbereitende Kurse werden an der Volkshochschule angeboten. Eine Anmeldung ist auch über die Caritas möglich. Die Ausbildung übernimmt das Sachgebiet Senioren und Betreuung des Landratsamts gemeinsam mit der Caritas Neuburg.