Beschmierte Wahlplakate: "So extrem wie dieses Mal war es noch nie"

Plus Aktuell werden im Landkreis viele Wahlplakate beschmiert. Vor allem in Schrobenhausen und Sinning waren Schmierfinken unterwegs. Wie die Parteien reagieren.

Roland Weigert und auch Matthias Enghuber tragen seit Kurzem Hitlerbart- allerdings nur in Neuburg. In Sinning haben die Schmierfinken nicht nur den Grünen die Augen rot gefärbt, sondern auch den Werbespruch "Oma, bitte wähl' für mich" zu "Oma, bitte rauch' für mich" abgeändert - offenbar eine Anspielung an die Cannabis-Legalisierung. Auch Sabine Seehofer von der FDP hat nun eine Karotte zwischen den Zähnen. Schmierereien wie diese sind mittlerweile eine lästige Begleiterscheinung im Wahlkampf zu sein. Doch so schlimm wie dieses Mal war es lange nicht - darin sind sich die Parteien einig. Und die Schmierfinken beschränken sich längst nicht auf harmlose Zeichnungen.

Vor allem in Neuburg, Schrobenhausen und Sinning sind viele Plakate zerstört worden. In Schrobenhausen hat ein offensichtlicher Anhänger der AfD mit Vorliebe die großformatigen Banner der demokratischen Parteien beschmiert. "AfD einzig ware", sprayte der Übeltäter oder die Übeltäterin seine kryptische Botschaft in der immer gleichen, roten Farbe der CSU aufs Banner. Aber es traf in Schrobenhausen auch die Grünen und die SPD. "Es war schon immer Thema, dass Unbekannte sich das erlauben, aber so extrem wie dieses Jahr war es noch nie", sagt der Kreisvorsitzende und Direktkandidat der CSU, Matthias Enghuber. Ihn ärgere so ein Handeln, egal welche Partei es treffe. "Das ist keine Form der demokratischen Auseinandersetzung." Vor allem in Sinning wurde vielen bekannten Gesichtern der CSU "Verbrecher" aufs Plakat geschrieben.

