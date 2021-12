Neuburg-Schrobenhausen

vor 51 Min.

„Bewegungsmelder Gottes“ sind wieder im Landkreis unterwegs

Plus Der Augsburger Bischof Bertram Meier gibt in Schrobenhausen den Startschuss für die Sternsingeraktion im Landkreis. Auch bei der Entsendung der jungen Menschen war die Gesundheit ein Thema.

Von Andrea Hammerl

Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben, ein Kinderrecht weltweit“ steht heuer die Sternsingeraktion. Der offizielle Startschuss für die Diözese Augsburg fiel am Mittwochvormittag in Schrobenhausen. Nach dem knapp einstündigen, von Sternsingern der Pfarreiengemeinschaft Schrobenhausen mitgestalteten Wortgottesdienst, entsandte Bischof Bertram Meier sie als „Bewegungsmelder Gottes“ zu den Gläubigen. Dazu gab es einen kurzen Entsendungsakt auf dem Lenbachplatz vorm Schrobenhausener Rathaus. Nachdem coronabedingt nur Sternsinger der Pfarreiengemeinschaft und nicht wie üblich aus der ganzen Diözese am Entsendungsgottesdienst teilnehmen konnten, wurde er als Livestream übertragen.

