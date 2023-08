Bezirkstagswahl 2023 in Neuburg-Schrobenhausen: Das sind die Kandidaten

Am 8. Oktober 2023 wird ein neuer Oberbayerischer Bezirkstag gewählt. Im Stimmkreis 125 in Neuburg-Schrobenhausen treten acht Direktkandidierende an.

Gemeinsam mit dem neuen Landtag wählt Bayern auch die Besetzung der Bezirkstage neu. Am Sonntag, 8. Oktober 2023, sind die Wähler im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen (125) dazu aufgerufen, ihr Kreuz zu machen. Bisher stellen sich die Direktkandidatinnen und -kandidaten von acht verschiedenen Parteien zur Wahl. In einem Überblick stellen wir diese in einem Kurzporträt vor. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Stimmverteilung bei der Wahl im Jahr 2018.

Martina Keßler möchte erneut das Direktmandat für den Bezirk holen. Sie ist Mitglied der CSU. Foto: Sebastian Faltenbacher

Martina Keßler, CSU: Der Nachname ist mittlerweile neu, aber die Kandidatin ist die gleiche: Martina Keßler, geborene Baur, wird erneut als Direktkandidatin der CSU für den oberbayerischen Bezirkstag kandidieren. Die Wirtschaftsförderin ist in München geboren und lebt in Neuburg. Seit knapp fünf Jahren sitzt die 40-Jährige im Sozialparlament. Sie konnte daran mitwirken, dass der Kulturpreis des Bezirks Oberbayern erstmals in Neuburg verliehen werden konnte – an die Neuburger Fadenspieler – und dass erste Schritte in Richtung einer professionellen Aufbereitung der kulturhistorischen Sammlung im Donaumoos getan werden konnten – für sie ein wichtiger Beitrag zur Heimatpflege. Eine wohnortnahe ambulante Versorgung bei psychiatrischen Krankheitsbildern ist für sie eines der Zukunftsthemen. Mit dem Krisendienst Psychiatrie (Hotline bei psychischen Akutsituationen) oder der zusätzlichen Beratung zur Eingliederungshilfe im Pflegestützpunkt sei das bereits gelungen. Seit 2020 ist Keßler Kreisrätin und ist seitdem stellvertretende Kreisvorsitzender ihrer Partei, zwei Jahre war sie Gemeinderätin in Ehekirchen. 2018 erreichte sie 34,1 Prozent.

Auf der Liste tritt zudem die Vizelandrätin Rita Schmidt auf Platz 13 an.

Ludwig Bayer will wieder für die Freien Wähler in den Bezirkstag gewählt werden. Foto: privat

Ludwig Bayer, Freie Wähler: Die Parteifreien setzen erneut auf den Landwirt Ludwig Bayer. Der 70-Jährige lebt mit seiner Familie in Stepperg. Er sitzt seit 1996 im Gemeinderat Rennertshofen, seit 2002 im Kreistag und ist seit Anfang 2023 Fraktionssprecher der Freien Wähler. Seit 2018 engagiert er sich im Bezirkstag. Ihm lägen schon von seinem Beruf her die Natur und Heimat ganz besonders am Herzen, sagt er. Ausgleich verschafft im Philatelie, also das Sammeln von Briefmarken, und das Schafkopfen. Sein Anliegen sei es für die Menschen da zu sein und Ihnen helfen zu können. Gerade auf der Ebene des Bezirks, wo sich sehr viel im sozialen Bereich bewegt, ist es besonders wichtig, dass der, die Menschen im Mittelpunkt des Geschehens und Handelns sind. 2018 holte er 14,6 Prozent er Direktstimmen. Auf der Liste steht er auf Platz acht und hat damit gute Chancen wieder einzuziehen.

Bezirkstagskandidatin der SPD ist Mini Forster-Hüttlinger. Foto: SPD

Mini Forster-Hüttlinger, SPD: Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel in der Pflege sind die Themen, die Mini Forster-Hüttinger zur Direktkandidatur für den Bezirkstag antreiben. Die Rentnerin aus Oberhausen ist politische sehr erfahren, seit 1996 sitzt sie im Gemeinderat, war zunächst Dritte Bürgermeisterin, seit 2014 ist sie Zweite Bürgermeisterin. Über 30 Jahren engagiert sie sich zudem in den Bereichen Sozial- und Gesundheitswesen, Seniorenarbeit, Umwelt- und Naturschutzschutz, Kultur und Heimatpflege. Wichtige Projekte wie das Mehrgenerationenhaus Lebensräume für Jung und Alt, das Seniorenbüro, die Nachbarschaftshilfe, die Familien- und Seniorenhilfe, das Kaffeehaus, den Waldbad-Verein hat sie mit aus der Taufe gehoben. Als Vorsitzende des Seniorenrates im Landkreis kennt sie die Probleme der älteren Generation. Sie sitzt im Kreistag und hat die "Sinniger Initiative gegen Rechts" mitbegründet. Für ihr ehrenamtliches Engagement erhielt sie bereits die Silberdistel der Augsburger Allgemeinen. 2018 holte Hans Schafferhans 14,1 Prozent der Direktstimmen.

Bewirbt sich jetzt für den Bezirk: Christina Wilhelm aus Neuburg. Foto: AfD

Christina Wilhelm, AfD: Die Stadträtin aus Neuburg hat es 2018 mit einer Kandidatur für den Landtag versucht, nun bewirbt sie sich für den Bezirkstag. Zugleich steht sie auf Listenplatz 30. Die dreifache Mutter lebt mit ihrem Mann in Heinrichsheim und arbeitet hauptberuflich im Presseteam der AfD-Landtagsfraktion. Mitglied ist die 44-Jährige seit 2015, Kreisvorsitzende seit 2017. Bei der letzten Bezirkstagswahl holte Franz Neumann 14,2 Prozent der Direktstimmen. Dass ihre Partei als rechtsextrem eingestuft wird und unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, beurteilt sie als politisch motiviert.

Gertrud Hecht ist die Bezirkstagskandidatin von Bündnis 90/Die Grünen. Foto: Wittmair

Gertrud Hecht, Grüne: Erneut bewirbt sich Gertrud Hecht um das Direktmandat. 2018 holte sie 11,7 Prozent. Sie ist 65 Jahre alt und wohnt in Diepoltshofen, einem Ortsteil von Waidhofen. Seit 2014 ist sie Gemeinderätin und dort mittlerweile Seniorenbeauftragte, seit 2020 sitzt sie im Kreistag, ist zudem Dritte Bürgermeisterin in Waidhofen. Seit 2017 ist sie bei den Grünen. Sie arbeitet seit Jahrzehnten leidenschaftlich im sozialen Bereich (zehn Jahre Jugendamt, 30 Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie). Soziale Belange können nicht nur vor Ort vorwärtsgebracht werden, das ist ihre Überzeugung. Es brauche gute politische Weichenstellungen, und daran möchte sie mitwirken.

Franz Märtl, 24, kandidiert für die FDP als Direktkandidat für den Bezirk. Foto: Privat

Franz Märtl, FDP: Der Kreisvorsitzende der FDP in Neuburg-Schrobenhausen ist studierter Jurist und derzeit Rechtsreferendar am Landgericht Traunstein. Er stammt aus Neuburg. Mit 24 Jahren würde er die Reihe der Bezirksräte in Oberbayern sicher verjüngen. 2022 wurde er zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der Jungen Liberalen gewählt, jetzt will er die 4,7 Prozent toppen, die zuletzt Lothar Klingenberg 2018 holte. Zuletzt engagierte er sich gegen einen Landtag XXL, für den Ausbau der B16 und sieht die Frage nach der Mobilität als Kernthema der kommenden Jahre. Er wirbt mit dem Slogan: "Einer, der den Landkreis kennt" auf seinem Flyer. Seine Motivation ist eine Lösung für die stetig voranschreitende medizinische Unterversorgung in der Region. Außerdem sei der Bezirk Träger wichtiger Einrichtungen, die es politisch zu unterstützen gilt. Auf der Liste tritt die Neuburger Stadträtin Bettina Häring für die FDP auf Position 38 an.

Kandidiert für Die Linke als Direktkandidatin für den Bezirk: Stefanie Kirchner. Foto: Privat

Stefanie Kirchner, Die Linke: Die Krankenpflegerin aus Kösching bewirbt sich für die Linke für das Sozialparlament im Stimmkreis. Sie ist 48 Jahre alt, stammt aus Gera und lebt seit über fünf Jahren in Oberbayern. Ihre politische Laufbahn startete sie 2017 bei der Linken. In diesem Jahr kandidiert sie Listenplatz 9. Politisch motivieren sie beispielweise die Anregung zu einem Tarifvertrag für Assistenzkräfte für Menschen mit Behinderung im Arbeitgebermodell, der ab 1. September 2023 in Kraft tritt. Ihr Ziel ist es im Bereich Pflege, bessere Bezahlung und Arbeitsentlastung für alle in der Pflege Tätigen zu verbessern. Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit einem guten Buch, in netter Gesellschaft und guten Gesprächen. 2018 holte Die Linke mit Roland Keller 3,5 Prozent.

Heilpraktikerin Monika Bichler aus Ehekirchen kandidiert für die ÖDP für den Bezirkstag auf der Liste. Foto: ÖDP

Monika Bichler, ÖDP: Die Vorsitzende der ÖDP in Ehekirchen sucht im Bezirk ein neues politisches Amt – auf der Liste auf Platz 42. Die Heilpraktikerin mit eigener Praxis ist 58 Jahre alt und in Monheim geboren. Politisch möchte sie sich für Umwelt- und Tierschutz einsetzen, die Mobilfunkstrahlung reduzieren und eine Politik ohne Lobbyismus erreichen. Sie ist seit 2019 in der ÖDP. 2018 erreichte der damalige Kandidat Thomas Hümmer 1,4 Prozent.